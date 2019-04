OTKRIVEN PLAN KRVOLOČNE SPLITSKE BANDE: ‘Tvoja obitelj je Cosa nostra, riješit će oni s pandurima sve’

Prema sumnjama USKOK-a Željko Rajić je bio organizator, a Ante Vučak glavni egzekutor

Splitska policija je u suradnji s USKOK-om na svom području razbila kriminalnu skupinu čije se članove sumnjiči za počinjenje najtežih kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Krim-istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 34-godišnjak, u cilju preuzimanja kontrole i vodeće uloge u krijumčarenju i preprodaji droge na širem splitskom području, odnosno protupravnog pribavljanja znatne imovinske koristi stečene preprodajom droge, u zajedničko djelovanje povezao sedmero osoba u dobi od 20 do 38 godina, nakon čega su nabavljali razne vrste oružja i streljiva, kojim su pokušali usmrtiti pripadnike drugih zločinačkih udruženja i oštetiti njihovu imovinu, te u cilju upozorenja i zastrašivanja teško ozlijedili i pripadnika vlastitog zločinačkog udruženja.

Istražitelji tako sumnjiče 34-godišnjeg Željka Rajića iz Splita da je, “u cilju preuzimanja kontrole i vodeće uloge u krijumčarenju i preprodaji droge na širem splitskom području, odnosno protupravnog pribavljanja znatne imovinske koristi stečene preprodajom droge”, povezao ostalih sedmero osumnjičenika u zločinačku grupu nakon čega su nabavljali razne vrste oružja i streljiva, kojim su pokušali usmrtiti pripadnike drugih zločinačkih udruženja i oštetiti njihovu imovinu, “te u cilju upozorenja i zastrašivanja teško ozlijedili i pripadnika vlastitog zločinačkog udruženja”, piše Slobodna Dalmacija.

Opasni dogovori

Duje Pivčevića (23) tereti se da je dogovorio s Antom Vučkom (29) da iz osvete ubiju Jozu Čabraju, pripadnika druge kriminalne skupine, i za to mu je isplatio 40 tisuća eura. Vučak je dogovorio da će novac podijeliti s Tonćom Mikelićem (26) i njegovom djevojkom J.R. (22) te s Robertom Žuvelom (21) i Petrom Vuknićem (38).

Djevojka je po napucima dogovorila sastanak s Čabrajom, porukom preko društvenih mreža. Vučak i Žuvela su tada sjeli na motocikl i dovezli se do njega koji je sjedio u parkiranom “BMW-u 5”. Vučak je potom u njega ispalio više hitaca nanijevši mu jednu prostrijelnu ranu lijeve lopatice te više oguljotina, nakon čega su pobjegli.

Iza toga, Mikelić ih je odvezao u Makarsku kako bi se sakrili i tamo su bili do 6. ožujka, kada su do hotela po njih došli Pivčević s Mercedesom i Vuknić s automobilom marke Volkswagen T-roc. No, pri povratku u Split, u Baškoj Vodi, specijalna policija zapriječila im je put i uhitila ih. Terete ih za pokušaj teškog ubojstva.

Sramoćenje sestre

Rajić, Vučak i Tomislav Živković (26) terete se i da su u Vučkovu stanu dogovorili da će zbog osvete, a sve zbog sramoćenja sestre “šefa” Rajića, iz vatrenog oružja ubiti osobu nadimka Roko, vlasnika jednog kafića. Rajić i Vučak su nabavili pištolje te ih je Živković motociklom odvezao do kotara Split 3, no Roka nisu pronašli.

Sredinom studenoga prošle godine, kad je Rajić doznao da Robert Žuvela ogovara pripadnike grupe kojoj i sam pripada, naredio je Vučku i Vukniću da upozore ovoga tko je gazda i kome pripada, pa su oni dogovorili s njim sastanak u “McDonald’su” u Poljičkoj. Kad je stigao na mjesto sastanka, Vučak ga je ugurao u Vuknićev automobil te su ga odvezli na nepoznato mjesto. Tamo su ga izudarali tako jako da su mu slomili kosti lica i dobio je potres mozga, piše Slobodna Dalmacija.

Zabilježen je i razgovor Petra Vuknića s nepoznatim muškarcem koji mu, u povodu Vuknićeva uhićenja i postupanja policije, govori: “Nemaš šta. Tvoja obitelj je Cosa nostra, nema šta, nema prijave nikakve, riješit će oni s pandurima sve, oni imaju moć, ti imaš moć i gotovo… zapalit ćeš mu auto… oni se toga boje…”, a Vuknić njemu govori: “Oni su jajare sinko mili…”.

Vučka se, nadalje, tereti i za pokušaj ubojstva Ante Petrovića prošle godine, kada je zajedno s još jednom osobom došao motociklom na predio Širina u Solinu te je otvorio vrata vozila u kojem je Petrović sjedio i ispalio više hitaca pogodivši ga u potkoljenicu.

Vučak je, po istražiteljima, odgovoran i za pucanje na Mercedes Ivana Giljanovića Gilje ispred njegove kuće u Okrugu Gornjem 27. siječnja ove godine, kada je u prtljažnik ispaljeno 18 metaka.

Dakle, prema sumnjama USKOK-a Rajić je bio organizator, a Ante Vučak glavni egzekutor.