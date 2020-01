OTKRIVEN MISTERIOZNI UREĐAJ U DUBINAMA HRVATSKOG MORA: Dan ranije detektirano je sumnjivo kretanje američkog broda

U hrvatskom moru kod Mljeta pronađen je neobičan neidentificirani uređaj: ‘Ova kutija nema oznaka, narančaste je boje, oko 130 cm promjera, oko 100 kg teška, a manji je uteg promjera 40×40 cm, da ga ni nas trojica ne možemo maknuti’

Posada ribarskog broda Marian II sa 140 metara dubine izvukla je u mrežama plutaču s lancima i utegom, opremljenu elektroničkom opremom bez natpisa i jasnog identiteta pripadnosti plovilu, institutu ili naciji, piše Jurica Gašpar za portal Morski.hr. Neobičan, tajanstveni uređaj pronađen je između otoka Mljeta i otočića Svetog Andrije u dubrovačkim Elafitima.

Darko Kunac Bigava iz Podgore rekao je za Morski.hr da ovaj uređaj očigledno nije bio dugo u moru. “Ova kutija nema oznaka, narančaste je boje, oko 130 cm promjera, oko 100 kg teška, a manji je uteg promjera 40×40 cm, da ga ni nas trojica ne možemo maknuti. Čini mi se da je neki uređaj za mjerenje s utegom da potone i ima onu električnu kuku da se opusti, pa da se mogu uzeti podaci i promijeniti baterije.”

Na narančastoj kutiji nalaze se samo dva natpisa, “TC-2” i “DHL” te je sitnim slovima ispisano “DHL HR ZAG – RJK”. Bigava bi također želio saznati tko je ostavio taj predmet u moru kako bi znao koga teretiti za štetu od oko 20 tisuća kuna koja se dogodila paranjem mreža.

Neuobičajeno kretanje broda

Ribari su uskoro razvili teoriju da su uređaj u moru ostavili Amerikanci ili im je ostao, a dan ranije na adresu portala Morski.hr stigla je zanimljiva poruka: “Štovani, pošto se vi često bavite morskom problematikom, možda ste upućeni i u ovo neuobičajeno kretanje broda USNS Bruce Heezen u našim vodama. Ovo vam pišem ponukan raspravom između nas par prijatelja koji često prate promet na AIS-u”, napisao je čitatelj portala.

Taj specijalizirani vojni oceanografski brod bio je doista na redovitom remontu u brodogradilištu Viktor Lenac, upravo u Rijeci i to je 40. projekt tog brodogradilišta za Američku ratnu mornaricu. Ove neobične manevre najprije su pripisali mogućim provjerama navigacijskog sustava nakon redovitog remonta i nisu im pridavali veću važnost, sve dok nije pronađen misteriozni neidentificirani uređaj.

Neki stručniji na društvenim mrežama tvrde kako je moguće da se radi o nekakvom stacionarnom oceanografskom instrumentu koji bi mogao biti strujomjer i/ili uređaj za izmjeru temperature i saliniteta.

Opet neobično

Putanja američkog vojnog broda odgovara lokaciji pronađenog uređaja, na metalnim dijelovima nema hrđe i čini se kao da je vrlo nedavno ostavljen/izgubljen u moru, oznake DHL dostavne službe potvrđuju dostavu iz Zagreba prema Rijeci 20. studenoga 2019. Također, USNS Bruce Heezen je specijalizirani višenamjenski vojni istraživački brod, koji podupire flotna djelovanja američke Ratne mornarice.

Postavljaju se pitanja što taj uređaj radi tu gdje je pronađen i u čijem je vlasništvu, kao i zašto je američki vojni brod nakon remonta u Rijeci radio ovakve manevre u našim teritorijalnim vodama i to daleko od Rijeke, na južnom Jadranu?

Vojni stručnjak o uređaju

Novinari portala Morski.hr pitali su vojnog stručnjaka, bivšeg djelatnika Hrvatske ratne mornarice, o čemu se točno radi, koji je rekao kako se čini da se doista radi o mjernom instrumentu. “Na prvi pogled, jedan dio uređaja izgleda kao sonarni ili akustični otpuštač. On se aktivira zvukom i odradi nešto, recimo da otkači tu bovu da izleti na površinu. Može biti da služi i za podvodnu komunikaciju, ako je ovo vojno”, pojašnjava nam i upućuje na stranice kompanije koja proizvodi ovakve uređaje i stranice koje pojašnjavaju ovaj dio o podvodnoj komunikaciji.

Na pitanje služi li možda uređaj podvodnoj komunikaciji s podmornicom ili nekakvim ronilicama, vojni stručnjak je rekao: “Da, ali sumnjam da bi to baš bacali u ribolovno područje. Osim ako to nije označeno u peljaru, onda zašto ne? Možda naši imaju nešto s tim. Uostalom, Split i Lora su NATO-ova luka za odmor otkako je zadnji put bila tamo cijela američka flota s nosačem zrakoplova. Ovo je zasigurno seizmički senzor. Ne vidim da bi moglo biti išta pametnije. Uostalom, ako je na ovoj oznaka TC-2, to znači da postoji još najmanje jedna ‘TC-1’ sonda ili u moru ili su je skupili, a možda ih ima još.”