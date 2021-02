OTKRIVEN LUKSUZNI DOM SKROMNOG SINDIKALISTA RIBIĆA: Vila od 250 kvadrata na obroncima Medvednice još nije nigdje upisana

Iako je Ribić sebe opisivao kao skromnog čovjeka, posljednjih nekoliko godina živi u vili od 250 kvadrata u Gornjem Vrapču koju nije upisao u katastar i zemljišne knjige, a cijena njene gradnje doseže 2,8 milijuna kuna

Prije 12 godina, čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić je o sebi napisao kako živi “skromno u tome mračnom stanu od 40-ak kvadrata blizu Vinogradske” i plaća “sindikatu najamninu 700 kuna”. No, ovaj agilni 64-godišnjak s više od 30 godina sindikalne karijere u jednom je trenutku odlučio izaći iz tog mračnog i skromnog stana te si izgraditi urbanu vilu na obroncima Medvednice, u Gornjem Vrapču.

Čovjek, koji je za sebe jednom zgodom rekao da živi “gotovo monaški ili fratarski”, jer nema nikakve imovine, sada živi u vili od 250 kvadrata s velikom okućnicom. Do nje vodi uska cesta, a pogled od znatiželjnika mu zatvaraju veliko dvorište i okolne kuće. Ribić ima i garažu od 22 kvadrata, a zanimljivo je da je njegova vila napola ukopana u brdo.

“Ta urbana vila je završena prije jedno tri-četiri godine i on se nedugo zatim uselio. Bilo nam je čudno tko gradi jer se otpočetka vidjelo da odskače po standardu, bili smo uvjereni da je neki bogati poduzetnik ili političar. A onda se uselio Ribić”. rekao je za 24sata jedan od Ribićevih susjeda.

Formalno živi na oranici

Sindikalni podaci pokazuju da se Ribić prijavio na svoju novu adresu u srpnju 2018. No, njegovo se zemljište od 1285 kvadrata, kojeg je kupio 2014., u zemljišnim knjigama još uvijek vodi kao – oranica. Prošle je godine Nezavisni sindikat znanosti i obrazovanja prodao njegov mali i mračni stan od 40,5 kvadrata nekom drugom, pa Ribić više u njemu ne živi.

Iako kuća u zemljišnim knjigama i katastru formalno ne postoji, Ribić je uspio ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu. Ipak, moguće je da u ovom slučaju nije sve po zakonu, jer je upisivanje objekta u zemljišne knjige uobičajeno, a u katastar i zakonski obvezno. Jedan je projektant medijima pojasnio da, ako netko ne upiše novoizgrađenu nekretninu, to znači da nešto s njom nije u redu. Konkretno, možda je sagrađena drugačije od onoga kako je odobreno, nije u skladu s prostornim planovima, nema riješene imovinsko-pravne odnose, a možda vlasnik jednostavno nije htio upisati nekretninu, iako je to jako čudno i podsjeća na neke bivše ministre, poput Lovre Kuščevića, koji su tako skrivali svoju imovinu.

Iz Grada Zagreba su službeno potvrdili da je investitor na toj parceli najprije bila jedna privatna tvrtka, a potom se pojavio Ribić, kupio zemljište i zatražio izmjene uvjeta gradnje. Prvotno je bilo zamišljeno da vila ima podrum, prizemlje i kat.

“Tijekom gradnje, u srpnju 2015. godine, po zahtjevu novog investitora, izmijenjeno je rješenje o uvjetima gradnje. Odobrena je gradnja stambene građevine bruto površine 250 četvornih metara te dodatnog pomoćnog objekta, garaže, površine 22 četvorna metra”, poručili su iz Gradskog ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Morat će štošta objasniti

Skromni Ribić je prije devet godina priznao da mu je plaća oko 13.000 kuna neto. O svojim prihodima više nikad nije govorio. No, novca za takvu akviziciju je sigurno imao. Novinari su zatražili od Ribića komentar, no on im je odbio odgovoriti.

“Nemojte me takve stvari pitati. Razgovor je završen”, odmah je poručio Ribić čim mu je rečeno o čemu bi trebao razgovarati. Nakon kratkog uvjeravanja, a prije spuštanja slušalice, Ribić je još poručio: “To vi nemate ništa s time. Doviđenja.”

Kada već Ribić nije htio odgovoriti koliko je novca uložio u napola ukopani objekt na obroncima Medvednice, odgovor su ponudili projektanti. “Cijena gradnje takvog objekta na takvom terenu je između 1200 i 1500 eura po četvornome metru bruto površine do potpunog završetka, ali bez namještaja. Dodatno je tu cijena zemljišta. Na to treba platiti oko 20.000 eura komunalnog doprinosa pri dozvoli, projektiranje stoji oko 15.000 eura, a priključci oko sedam tisuća eura”, pojasnio je jedan projektant.

Uzevši srednju vrijednost od oko 1350 eura za četvorni metar izgradnje vile, Ribić je samo za nju trebao izdvojiti oko 2,5 milijuna kuna. Projektiranje, priključci i komunalni doprinos su ga koštali još barem 300.000 kuna. Vrijedi spomenuti kako na zemljištu nema nikakve hipoteke za kredit, pa će skromni Ribić, u jednom trenutku ipak trebati objasniti kako je uštedio za svoj novi, luksuzni dom.