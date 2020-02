OTKRIVEN JOŠ JEDAN ILEGALAN DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE: ‘Privatno se plaća. Gazdarici novac u ruke, nema ugovora, nema ničega’

Nakon što se rođak jedne od štićenica obiteljskog doma u Donjoj Slivnici obratio Provjerenom zbog sumnjivih aktivnosti, Centar za socijalnu skrb u Zadru je otkrio kako je vlasnica doma radila ilegalno i držala više štićenica od dozvoljenog i u neprijavljenom prostoru

Situacija s domovima za starije i nemoćne je katastrofalna. Oni su postali azili za nedostojanstvenu smrt. Hospicija za najteže slučajeve, osim u Rijeci i uskoro u Puli, nema. Na mjesto u pojedinim državnim domovima se čeka i do 10 godina. Samo u Zagrebu nedostaje 3500 kreveta u domovima, a u posljednjih 30 godina izgrađen je samo jedan dom za starije. Zbog toga cvate privatni udomiteljski biznis, ali u ilegali – bez ugovora, bez papira, bez znanja institucija, s plaćanjem na ruke.

Nakon tragedije u domu za starije i nemoćne “Zelena oaza” u Andraševcu, javnost se okrenula i tom problemu koji traje godinama. Političari su se sjatili onamo i sjetili kako bi bilo potrebno riješiti i taj problem. Već predlažu novi Zakon o socijalnoj skrbi, s postroženim kriterijima i minimalnim uvjetima za otvaranje privatnih domova.

Dom u Andraševcu bio je registriran za 13 štićenika, ali je dograđivan, jer su kapaciteti bili prepunjeni. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar otkrio je da je u domu zatečeno 26 osoba. Za to nije znalo čak niti Ministarstvo demografije.

“Za našu inspekciju ovi objekti ne postoje, niti imamo saznanja da su bilo koji korisnici smješteni u takvu ustanovu. U našoj je nadležnosti ustvari bila situacija koja je vezana za zgradu za koju su oni dobili dozvolu, tu je vršen redoviti nadzor. Izvanredni nadzor vrši se u situacijama kada imamo nekakve dojave”, rekla je Tatjana Katkić Stanić, načelnica sektora u Ministarstvu.

INSPEKCIJA U DOMU GDJE JE IZGORJELO 6 LJUDI: Vlasnica je radila ilegalno, bez dozvola, a umjesto 13 štićenika, imala ih je više od 40!

OBITELJSKI DOMOVI SU SIVA ZONA: Nitko ih ne kontrolira, neki su usmjereni samo na profit, a za otvaranje je dovoljan samo jedan uvjet

Novac u ruke

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović godinama ukazuje na problem brige za starije osobe. U čak tri četvrtine provedenih inspekcijskih nadzora otkrivene su nepravilnosti. Napominje da novi zakon neće donijeti mnogo ako se ne poboljša nadzor i poveća broj inspektora, kojih je sad u cijeloj zemlji samo deset. S druge strane, u Hrvatskoj je trenutno 25.000 starijih osoba smještenih u domovima i udomiteljskim obiteljima.

Razloga za povećani nadzor ima. Svjestan je toga i čovjek koji je smjestio svoju rođakinju u privatni dom, a ekipi Provjerenog se javio nakon tragedije u Andraševcu, moleći ih da spriječe novu nesreću. Ona je stara, nemoćna i ovisna o drugima, a svi u obitelji rade. Izbora nije bilo! Obitelj se obratila ženi za koju znaju da vodi brigu o starijima. Nije tu ništa sporno, osim njenog ilegalnog poslovanja.

“Privatno se plaća. Gazdarici novac u ruke, nema ugovora, nema ničega”, kaže anonimni sugovornik.

TRAGEDIJA U ANDRAŠEVCU BILA JE OKIDAČ; Prijavio udomiteljicu: ‘Radi ilegalno. Umjesto 5, njih je tamo smješteno 15, a noću ostaju sami’

Sve vidio svojim očima

Dakle, nitko ni ne zna da je ona tamo; u udomiteljskoj obitelji iz Donje Slivnice, nekoliko kilometara od Posedarja. Provjereno je otišlo do udomiteljske obitelji, no vlasnice malog doma nije bilo kod kuće. Njena im je kćer potvrdila da su udomitelji i da imaju dozvolu za skrb o pet štićenica u prizemlju kuće. Dodaje kako na katu živi njena obitelj. No, to se ne slaže sa svjedočenjem sugovornika čija se rođakinja nalazi u tom domu.

“Ja znam na katu sigurno za deset. Žive skupa i one koje znaju i ne znaju, razumne i nerazumne. Noću ostaju same, bez nadzora, nitko ne ostaje s njima”, govori rođak štićenice i dodaje kako je sve vidio svojim očima.

Vlasnica se na kraju javila telefonom i negirala da u kući ima 15 žena. Ekipi Provjerenog je rekla da nemaju potrebu dolaziti, jer radi sve po zakonu, a uz to je otišla do Šibenika i ne zna kad će se vratiti. U isto vrijeme centar za socijalnu skrb u Zadru je dobio dojavu o ilegalnom domu u Donjoj Slivnici. Odgovorili su kako će “poduzeti sve odgovarajuće mjere” ako se dokaže “postojanje bilo kakvih nepravilnosti.”

Razotkriveni u jednom danu

No, novinari su se vratili u dom i ondje susreli žene iz molitvene zajednice koje su im potvrdile da su štićenice smještene u prizemlju i na katu kuće.

“Da, ima ih, mi ih ne brojimo. Ima ih prizemno i na katu. Samo znamo da im je tu lijepo. Mi tu već pet godina dolazimo. Nikad nismo čuli, osim da im je prekrasno”, rekle su.

Ispostavilo se da je priča rođaka od jedne štićenice istinita, a njegov apel opravdan. Dan prije emitiranja emisije, ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Zadru potvrdila je kako su njezini djelatnici bili u nadzoru doma u Donjoj Slivnici i utvrdili da je udomiteljica radila mimo zakona.

Na ponovni poziv, vlasnica je kratko odgovorila: “Cure su bile, obavile svoj dio posla. Vi obavite svoj… U redu?”

Ekipa Provjerenog doznaje da od njihovog dolaska u dom, vlasnica cijelo vrijeme telefonira obiteljima štićenica da dođu po njih. Neke je već deložirala.