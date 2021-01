POČELA PRESICA STOŽERA: Imamo 174 nova slučaja, preminulo je 39 osoba, a na respiratoru je 139 pacijenata

U posljednja 24 sata zabilježena su 174 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3276

U Hrvatskoj je 1742 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 139

Preminulo je 39 osoba u protekla 24 sata

U svijetu je potvrđeno 94.968.109 slučajeva zaraze

Oporavilo se 67.786.760, a umrlo 2.031.282

U Hrvatskoj su potvrđena 174 nova slučaja

11:03 – Iza 11 sati počela je konferencija za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite koji govori o najnovijim informacijama o koronavirusu u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata zabilježena su 174 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3276. Među njima su 1742 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 139 pacijenata. Preminulo je 39 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 225128 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4655 preminulo, ukupno se oporavilo 217197 osoba od toga 917 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 16687 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 120894 osoba, od toga 2369 u posljednja 24 sata. Prosječna dob preminulih je 75 godina, najmlađa preminula osoba je imala 52 godine. Najčešći komorditeti su maligne bolesti, kardiovaskularne bolesti, hipertenzija itd.

“U ovom tjednu imamo 29 posto manje novooboljelih nego u tjednu od 5.1 – 11.1. Što se tiče incidencije ona je 288,9, najviša je i dalje u Međimurskoj, a najniža u Istari. Od 27 zemalja EU-a, mi smo 7. po redu po incidenciji. Po smrtnosti smo još uvijek visoki, 20. smo na ljestvici EU zemalja”, rekao je Krunoslav Capak. Preko 17 tisuća doza Pfizerova cjepiva stiglo je danas u Hrvatsku, dodao je.

Markotić o novim mutacijama

“Kao što čujete ovi niži brojevi su doveli da je i bolnički sustav pod manjim opterećenjem, manji je broj hospitaliziranih. Međutim, moramo i dalje biti oprezni, to je dobar rezultat, izvrstan. Dobro je da zdravstveni sustav malo odmori. Jedan dio zemalja, djelomično i zbog nove varijante virusa, ima veliki broj zaraženih…. Mutirani virusi su puno brži, 50-70 posto je veća infektivnost. Još uvijek se stječe dojam da se opet ponavlja dio od početka pandemije gdje se mislilo da je to tamo negdje u Kini…I s ovim mutacijama moramo se skoncentrirati i pratiti svojim ponašanjem i mjerama mogućnost brzog širenja mutacija da se ne bismo doveli u situaciju da imamo 3. val. Iznimno je važno u vremenu dok čekamo cjepiva, da se pazimo, pratimo situaciju…”, rekla je Markotić.

Koliko doza za docjepljivanje?

“Budući da smo cijepili 45-47 tisuća, računamo da će u sljedeća tri tjedna tih 46.200 trebalo otići na docjepljivanje, a onda ćemo primiti veće količine Pfizera. Moći ćemo započeti i šire cijepljenje Pfizerovim cjepivom”, rekao je Capak. Druga faza cijepljenja kreće danas, dodala je Markotić.

Arena Zagreb

“Ne mogu direktno reći jesu li 2,3 pacijenata. Taj broj se kontinuirano smanjivao. Bit ćemo oprezni i nećemo naglo zatvarati. Tamo je dobro funkcioniralo, bolesnici su bili adekvatno zbrinuti”, rečeno je. Božinović se nadovezao rekavši da je u Areni puno manje ljudi. “Arena je služila za zbrinjavanje pacijenata koji nisu kritični, to se sad manje koristi. No, to s druge strane znači lagano povećanje i zauzimanje kapaciteta u klinikama iz kojih su odlazili u Arenu”, dodao je.

“Oprezni smo, ako treba dan dva ne šaljemo u Arenu pacijente. Balansiramo na dnevnoj bazi i ne donosimo nagle odluke”, rekla je Markotić.

Nuspojave cijepljenja

“Mi smo do sada imali ukupno 22 sumnje na nuspojavu, sve su osim jedne na cjepivo, blagog tipa, temperatura, bol na mjestu aplikacije, glavobolja. Nekoliko težih se razmatra jesu li posljedice cjepiva. Do sada sam jedna prijava za cjepivo Moderne”, rekao je Capak.

Grad Zagreb: 23

10:54 – U Gradu Zagrebu je 23 novozaraženih koronavirusom, a 427 je aktivnih slučajeva.

Šibensko-kninska županija: 3

10:46 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije tri su osobe oboljele od COVID-19 infekcije. Nažalost, preminula je muška osoba starije životne dobi oboljela od COVID-19 infekcije, koja se liječila u šibenskoj bolnici. Trenutno je 107 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici trenutno se liječi 20 osoba, dok se u kninskoj bolnici liječi 13 osoba. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno su 453 osobe. U posljednja 24 sata uzorkovano je 12 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus. U proteklom tjednu, od 11.-17. siječnja 2021., ukupno je oboljelo 175 osoba: 77 ih je s područja Šibenika, 10 s područja Drniša, 32 osobe su s područja Knina, 20 ih je s područja Vodica, po 6 osoba s područja Tisnog i Pirovca, 4 osobe su s područja Primoštena, po 3 osobe s područja Promine i Bilica, po dvije osobe s područja Kistanja i Tribunja, po jedna osoba s područja Biskupije, Unešića i Skradina te 7 osoba koje borave na području naše županije, a prebivalište im je drugdje.

Zagrebačka županija: 15

10:23 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do ponedjeljka, 18.1.2021. do 10:00 sati evidentirano je 18390 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 17479 osoba, a 60 osoba je preminulo. Trenutno je aktivan 851 slučaj. U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 15 osoba (gradovi – 2 Samobor, 2 Sveta Nedelja, 1 Zaprešić, 3 Jastrebarsko, 1 Velika Gorica, 1 Sveti Ivan Zelina, općine – 1 Brdovec, 1 Pisarovina, 1 Križ, 2 Farkaševac), a ozdravile su 92 osobe.

Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Dubrovačko-neretvanska županija: 0

10:07 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata nije zabilježen novi slučaj zaraze koronavirusom. Izliječeno je 19 osoba: 11 iz Dubrovnika, pet iz Metkovića te po jedna iz Konavala, Ploča i Pojezerja. U posljednja 24 sata obrađena su 24 uzorka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 36 319 uzoraka. U OB Dubrovnik hospitalizirana je 21 osoba pozitivna na koronavirus. Dva pacijenata zahtijevaju intenzivnu skrb i oba su na invazivnoj ventilaciji. U samoizolaciji su 602 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je pet kršenja mjere samoizolacije (svih pet na granici). Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 214 slučajeva kršenja samoizolacije (89 na graničnim prijelazima).

Vukovarsko-srijemska županija: 3

9:50 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata su 3 nove pozitivne osobe na COVID-19, od čega su 2 pozitivne na PCR testiranju, a 1 na brzom antigenom testu (po 1 osoba iz Babine Grede, Vukovara i Tovarnika). Preminule su dvije osobe. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 8136, od kojih je 7811 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 175 osoba. Trenutno je u županiji 48 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 100 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 37384.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 16

9:49 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 8 novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, 2 novooboljele osobe s područja su grada Daruvara, a po 1 novozaražena osoba s područja je gradova Garešnica i Grubišno Polje te općina Kapela, Đulovac, Veliki Grđevac i Šandrovac. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno su na liječenju 43 pacijenta zaražena koronavirusom, od kojih je njih 5 na respiratoru, dok je 9 pacijenata na opservaciji.

Pušači podložniji zarazi koronavirusom i težim simptomima

9:48 – Britanski su znanstvenici ustanovili da su pušači podložniji zarazi koronavirusom te su zbog toga u većoj opasnosti da posljedično završe na liječenju u bolnici s težim simptomima, piše francuski Liberation. “Neka su izvješća upućivala na to da pušenje ima zaštitni učinak kad je covid posrijedi. No na te studije lako može utjecati pristranost u metodologiji”, kazao je Mario Falchi, glavni autor studije koju su proveli znanstvenici s londonskog King’s Collegea na dva i pol milijuna sudionika istraživanja. “Naši rezultati jasno pokazuju da su pušači podložniji većem riziku od zaraze koronavirusom te da pate od većeg broja simptoma u odnosu na nepušače”, istaknuo je.

Zadarska županija: 14

9:08 – Na području Zadarske županije 14 je novozaraženih osoba koronavirusom,a jedna je osoba preminula. Novozaražene osobe izolaciju provode na područjima gradova Zadar(6) i Pag(2) te općina Polača(1), Privlaka(1), Sv.Filip i Jakov(2) i Vir(2).

Istarska županija: 56

9:05 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 56 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđene su 2 novozaražene osobe s područja županije. Jedna osoba je iz mjera samoizolacije, a za jednu je epidemiološka obrada u tijeku. Izliječeno je 25 osoba. Trenutno je 172 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 986 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 51 osoba, od toga je 6 osoba u respiracijskom centru. U Istri je do sada cijepljeno ukupno 2198 osoba. Tijekom današnjeg dana započet će se s revakcinacijom (2. doza) već cijepljenih osoba te će u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije biti zaprimljeno novih 1170 doza cjepiva.

Neslužbeno, u Hrvatskoj je manje od 200 novozaraženih

8:36 – Kako neslužbeno doznaje N1, danas je testirano više od 2000 uzoraka, a pozitivno nešto manje od 200.

Požeško-slavonska županija: 1

8:34 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 160 slučajeva zaraze koronavirusom (covid-19), 131 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 29 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 300 osoba, a ukupno je testirano 25.596 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 14 uzoraka, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Sisačko-moslavačka županija: 1

8:34 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji jedna je novooboljela osoba od zarazne bolesti covid-19. Riječ je o osobi s područja općine Dvor.

Koprivničko-križevačka županija: 1

8:32 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđen jedan novi slučaj bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 135 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 15 osoba, a na bolničkom liječenju trenutno se nalazi 30 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus (1952. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge dijagnoze. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 potvrđena je kod 5596 osoba.

Australija možda neće otvoriti granice

7:02 – Australija ove godine možda neće u potpunosti otvoriti svoje međunarodne granice, čak i ako većina stanovništva bude cijepljena protiv covda-19, izjavio je u ponedjeljak australski zdravstveni dužnosnik, iako ta država trenutno nema ni jedan lokalni slučaj covida-19. Australske vlasti također razmatraju potencijalne štetne učinke cjepiva Pfizer nakon što je Norveška izvijestila o nekolicini smrtnih slučajeva starijih ljudi nakon što su primili cjepivo. “Čak i ako imamo velik dio cijepljene populacije, ne znamo hoće li to spriječiti prijenos virusa”, rekao je dužnosnik. Australija, koja je upravljala koronakrizom bolje od mnogih drugih država kroz ciljana zatvaranja, visoku stopu testiranja i traženja kontakata, izvijestila je u ponedjeljak o nula lokalnih slučajeva koronavirusa. Država Victoria, koja je domaćin Australian Opena, izvijestila je o četiri pozitivna slučaja kod inozemnih putnika, koji su svi povezani s tenisom, a ukupno ih je bilo devet. Slučajevi su potaknuli vlasti da tri čarter leta Australian Opena pošalju u tvrdu karantenu, prisiljavajući više od 70 igrača na 14-dnevnu izolaciju u hotelskim sobama.

Kod 80 cijepljenih građana u Hrvatskoj blaže nuspojave

7:01 – U Hrvatskoj se do vikenda cijepilo oko 46 tisuća građana, a kod njih 80 zabilježene su uglavnom blaže nuspojave, izjavila je u nedjelju ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić. Napomenula je i da je zabilježena jedna teža nuspojava, da se radilo o alergijskoj reakciji koju se liječnici spremno dočekali i „riješili kako treba“. Ravnateljica Markotić u Dnevniku HTV-a kazala je da se nakon druge doze cijepljenja očekuju “neke nuspojave poput temperature i bolne ruke” ali da nisu zabilježene opasne nuspojave ni tijekom kliničke studije, niti prilikom cijepljenja u zemljama u kojima je cijepljen veći broj ljudi. Istaknula je da će Hrvatska uskoro imati odobrena četiri proizvođača cjepiva, budući da je naručila velike količine cjepiva AstraZenece, koje bi krajem mjeseca moglo biti odobreno, a ohrabruje i najava za Johnsonovo cjepivo, za koje će se “izgleda puno brže moći predati dokumentacija”. Epidemiološka slika sve je bolja, ali pri popuštanju mjera treba biti oprezan, jer se širi novi soj virusa, zaključila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić.

Tisuće prosvjednika u Amsterdamu protiv karantene

7:00 – Nizozemska policija je vodenim topovima rastjerala oko dvije tisuće prosvjednika koji su se u nedjelju okupili na nedozvoljenom skupu u Amsterdamu, prosvjedujući protiv karantene uvedene radi usporavanja širenja koronavirusa. Prosvjednici su se okupili na trgu ispred Rijksmuseuma i Muzeja Van Gogha noseći transparente “Sloboda, zaustavite ovu opsadu”, i skandirajući “Što želimo? Slobodu”. Nitko nije nosio zaštitne maske, koje nisu obvezene na otvorenom, a malobrojni su poštivali socijalnu distancu, što je potaknulo vlasti da rastjeraju skup iz epidemioloških razloga, navele su vlasti Amsterdama u priopćenju. Grad je odbio prijavu prosvjeda na Trgu muzeja, a prosvjednici su odbili otići i neki su bacali petarde i tada je specijalna policija upotrijebila vodene topove. Vlasti su navele da je policija uhitila stotinjak prosvjednika. Vlada je u prosincu zatvorila škole i većinu trgovina, a ovog tjedna je produžila karantenu za najmanje tri dodatna tjedna. U prvom valu pandemije Nizozemska nije bila sklona uvođenju mjera ograničenja, ali u drugom, zimskom valu, je bila prisiljena na mjere zbog brzog širenja zaraze i sve većeg pritiska na bolnice.