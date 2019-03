TAMNA STRANA ŠKVERA: Debeljak je dao otkaz svim vozačicama i ostavio samo muške vozače, a sada prodaje priču o brizi za obitelj

Tomislav Debeljak, vlasnik DIV grupe, podijelio je hrvatsku javnost svojom objavom o “demografskim mjerama” koje planira provoditi u Brodosplitu i drugim tvrtkama u DIV grupi, pa smo postavili nekoliko pitanja upravi Brodosplita, ali i razgovarali s bivšim i sadašnjim zaposlenicima

Nakon što je Tomislav Debeljak objavio interne demografske mjere za zaposlenike DIV grupe, unutar koje posluje i Brodosplit, zaredale su negativne reakcije bivših zaposlenika Brodosplita i brojnih Splićana koji su tvrdili da Debeljak zapravo samo nudi “promotivnu maglu”, da ni sadašnji zaposlenici Brodosplita nemaju pristojne uvjete za rad i da je neprimjereno da Debeljak nudi i najavljuje mjere za one koji bi se vratili.

‘Plaće se smanjuju iz mjeseca u mjesec’

Nije li licemjerno da nudi “mjere”, a dobio je škver za jednu kunu od države? “Mora da je nanjušio da će država dati poticaje onim poslodavcima koji će smisliti nekakve mjere. Tako on cijelo vrijeme petlja nešto s vladajućima”, kaže jedan od bivših zaposlenika Brodosplita, danas umirovljenik. Podaci poznati redakciji. Kaže čovjek da je Debeljak jedan od najmoćnijih ljudi u Splitu “i šire”, “čovjek koji poznaje pola Vlade i ima osiguranu zaštitu u mnogim medijima”, pa se ne usuđuje govoriti pod imenom i prezimenom.

Nitko od sindikalnih predstavnika nije bio dostupan za razgovor. Neslužbeno saznajemo da je menadžment Tomislava Debeljaka uspio posve marginalizirati sindikat: dobivaju samo nerevidirana izvješća i minimalno ih se uključuje. “U Brodosplitu, među zaposlenima, zapravo vlada velika nesigurnost. Plaće se smanjuju iz mjeseca u mjesec. Najgore je da se ne zna koliko ćete dobiti, da se ne može ništa planirati”, rekao je jedan od sugovornika koji je zaposlen u Brodosplitu. Iako nije govorio ni o kakvim poslovnim tajnama i on je tražio da mu se ne objavljuje ime. “Jer ću dobiti otkaz. Ili ću biti šikaniran”, objašnjava. Valja podsjetiti da je Tomislav Debeljak jedan od rijetkih poslodavaca koji ima “presudu” pučke pravobraniteljice da šikanira radnike zbog bolesti i uključivanja u sindikat.

Jedna od najboljih radnica dva puta dobila otkaz

Došli smo ipak do osobe koja želi govoriti pod imenom i prezimenom, jer, kaže, ona nema što izgubiti. Biserka Stipanović je u travnju 2018. godine dobila otkaz u Brodosplitu, u tom trenutku radila je jednoj od tvrtki unutar Brodosplita, “Čišćenje”.

Biserka je prije desetak godina bila ponos splitskog škvera: 2008. bila je kuma broda Solin koji je izgrađen za Jadroplov. Kume i kumovi brodova uvijek su se birali među najboljim radnicima, a ona je u tom trenutku već drugo desetljeće bila uspješna, kvalificirana radnica, dizaličarka. “Brod Solin je bio zadnji veliki prekooceanski brod napravljen u škveru.”

Kaže da je zapravo u Brodosplitu dva puta dobila otkaz: prvi put nakon što je 27 godina upravljala dizalicom, ali je uspjela ishoditi barem zapošljavanje na novom radnom mjestu, na mjestu čistačice unutar škverske tvrtke “Čišćenje”, a potom je, u travnju, u masi otkaza, dobila otkaz i na radnom mjestu čistačice.

Na pitanje kako ona kao dugogodišnja radnica komentira Debeljakove demografske mjere, odgovara: “Neugodno za čitati. Čista obmana. On je socijalno neosjetljiva osoba. Ne poštuje radnike, radnice… Uvredljivo je čitati kako se prodaje za nekog kome je stalo do radničkih obitelji.” Objašnjava kako je u prvom valu otkaza Debeljakov menadžment među vozačima dizalica izdvojio upravo žene. Ona i šest kolegica koje su godinama upravljale dizalicama dobile su otkaz. Je li dobila ikakvo obrazloženje? Je li bilo primjedbi na njezin rad? “Nikada nisam dobila niti jednu opomenu! Dapače, izdvajalo me se kao uzornu radnicu. Koliko puta sam izdvojena da pred novinarima govorim kako mi žene u škveru nemamo nikakve povlastice, da radimo jednako kao i muškarci, na plus 50 smo radile i imale iznimne rezultate. Dobila sam otkaz kao višak radne snage. Ali zanimljivo je da smo mu baš mi žene bile višak. Zato mi je bilo posebno muka čitati kako se sada prikazuje da brine o ženama, da im želi omogućiti sigurnost… Je li nama možda dao otkaze jer smo bile prestare za rađanje?”, sarkasično komentira Biserka Stipanović.

‘To vam je velika istina o Brodosplitu’

Nakon otkaza s mjesta dizaličarke ni ona niti njezine kolegice nisu protestirale ili pokušavale alarmirati javnost. “Ne pitajte zašto. To vam je velika istina o Brodosplitu. Svi šute jer se boje. Da će proći još gore. Ja sam bila u velikom strahu da ću ostati bez ikakvih prihoda. Doslovno sam molila mogu li me zaposliti onda na nekom drugom radnom mjestu ako sam prestara za dizalicu. Mene nije bilo sram prihvatiti bilo kakav posao. Ništa mi nije teško ako se mora preživjeti. Tada smo se nas tri kolegice uspjele zaposliti u ‘Čišćenju’. Radila sam za minimalac, 2750 kuna. Ne za dugo. U travnju je u ‘Čišćenju’ podijeljeno osam otkaza.”

Danas je Biserka, nekad vrhunska dizaličarka, našla drugi posao. “Čistim portune. Radim posao koji nitko ne želi radi. Ali, eto, barem vam mogu pod imenom i prezimenom reći što mislim o Debeljaku i njegovim mjerama”, kaže Biserka.

U trenutku kada je Biserka Stipanović dobila otkaz Sindikat metalaca je službeno objavio da se sprema još 800 otkaza, apeliralo se na DORH da pogleda “što se sve događa u Brodosplitu”. “Nije istina da je Brodosplit restrukturiran, jer da je restrukturiran, otkaza ne bi bilo. Pitanje je gdje je novac koji je Debeljak dobio od države”, izjavio je Joško Franić, čelnik Sindikata metalaca u tom trenutku, ali sada nije bio dostupan za komentar.

Reakcija iz Brodosplita

Iz Uprave Brodosplita smo, na službeni upit, dobili i konkretne brojke o broju otišlih radnika u protekle dvije godine. Kažu da se zapravo radi o uobičajenoj “fluktuaciji”: u 2017. i 2018. godini do danas iz Brodosplita su dragovoljno otišla 193 radnika, ali u isto vrijeme su se zaposlila 322 radnika. Dok su, za usporedbu, u najboljim brodograđevnim godinama, tj. u 2007. i 2008. godini ukupno dragovoljno otišla 254 radnika.” Nismo, međutim, dobili brojke o onima koji su otišli zbog otkaza.

No, iz Debeljakove službe za odnose s javnošću objašnjavaju da se niti nisu odlučili za “demografske mjere” zbog problema povećanih odlazaka, nego se radi o “ljudskim, obiteljskim, a tek onda poslovnim razlozima.” Napisali su i rečenicu s kojom se neće složiti deseci onih koji su na društvenim mrežama govorili da Tomislav Debeljak tretira radnike kao “nižu vrstu”, rečenicu s kojom se sigurno neće suglasiti niti naša sugovornica Biserka Stipanović.

“Od samog početka svog poslovanja vlasnici su se trudili da se svi radnici osjećaju kao članovi DIV obitelji”, piše u odgovoru koji je Net.hr dobio iz Brodosplita.

“Visokokvalificirani varilac u škveru prima pet tisuća kuna plaće, a 3500 je maksimalna plaća u DIV-u u Kninu”, pisalo je u jednoj od objava na Facebooku, među komentarima na Debeljakove demografske mjere, pa smo pitali i o tome kolike su zapravo plaće najtraženijih zanimanja u Brodosplitu.

“U Brodosplitu je otvoren permanentni natječaj za zavarivače, brodomontere, brusače, antikoroziste, brodocjevare, brodobravare, drvodjelce. To su zanimanja koja mjesečno, ako su vrhunski majstori, mogu zaraditi i do 12 tisuća kuna, i to u neto iznosu primanja bez iznosa dnevnica koju u DIV grupi isplaćujemo u maksimalno neoporezivom iznosu. Njih uvijek primamo bez obzira je li nas netko napustio ili nije, te njihova primanja ovise o njihovu učinku. Prosječna neto primanja, primjerice, brodomontera iznose 7112 kuna neto, zavarivača 6953 kune neto, cjevara 6732 kune neto, brusača 6511 kuna neto, antikorozista 6579 kuna neto, brodobravara 5921 kunu neto i drvodjelaca 5621 kunu neto”, odgovoreno je iz Brodosplita.

U Brodosplitu ukupno zaposleno 169 žena

S obzirom na to da je gospođa Biserka Stipanović svjedočila o slučaju otpuštanja isključivo žena vozačica dizalica, a Tomislav Debeljak je u svojoj objavi naveo da je tvrtka spremna pretvoriti svim ženama koje imaju ugovore na određeno – u ugovore na neodređeno – ako ostanu trudne, pitali smo koliko točno žena radi u Brodosplitu i kakve ugovore imaju.

Odgovoreno je da je u Brodosplitu ukupno zaposleno 169 žena, od toga 26 na određeno. U cijelom DIV-u ih ima nešto više: 380 zaposlenih, od toga 84 na određeno. Obrazložili su da mjeru pretvorbe ugovora na određeno zapravo uvode i radi budućih potencijalnih zaposlenica. “Želimo motivirati nove djelatnice da od početka budu sigurne u radno mjesto ako se odluče za trudnoću.”

Unatoč brojnim kritikama na društvenim mrežama, iz Brodosplita kažu da su naišli na odobravanje, da su se već “javili visoki dužnosnici Vlade i pozdravili mjere” te da će već ovaj tjedan uslijediti i razgovori o toj temi. Na pitanje kakve su reakcije radnika i sindikata, stigao je, međutim, vrlo šturi odgovor: “Iako smo navedene mjere dobrim dijelom već provodili u DIV grupi, sada kada su mjere objavljene i sindikati i radnici su to pozdravili.”

Jedan od bivših zaposlenika Brodosplita, koji također inzistira na anonimnosti – “zbog zdravlja” – kaže da se Debeljak skriva iza globalne priče o tome kako brodogradnji ide teško. “No, problem je da on radi loše, netransparentno. Brodosplit je razlomio na mnogo malih tvrtki, bilo ih je 50, sada ih je oko 30. Svaka, naravno, ima direktora i svoju administraciju, a ti ga troškovi očito ništa ne brinu. Gdje je izdvojeni račun? Koliko je dobio od države i na što je utrošeno? Zašto Državno odvjetništvo ne reagira na nalaze revizije od 2013. do sada? Konačno, znate li koliko je brodova napravio do sada sukladno ugovoru? Nijedan”, kaže naš sugovornik.

Nevjerojatno je koliko se ljudi plaši Tomislava Debeljaka i njegove mreže. A njegove “demografske mjere”, na žalost, gube prizvuk pozitivne priče.

Brodosplit d.d. je reagirao na ovaj tekst, a njihovu reakciju možete pročitati OVDJE.