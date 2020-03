OTKRIO TAJNE SABORSKE KANTINE: Znate li koliko košta glavno jelo s prilogom? 15 kuna! Ali, račun otkriva još jednu zanimljivost…

Iako primaju velike plaće, saborski zastupnici imaju vjerojatno i najpovoljniji restoran u zemlji, a njihove blagodati tu ne prestaju, jer saborska menza nije dužna plaćati porez

Nije nepoznanica da su plaće saborskih zastupnika i više nego dvostruko veće od prosječne plaće u Hrvatskoj. Također, nije tajna da oni u pauzama između rasprava mogu jesti u saborskom restoranu po mnogo povoljnijim cijenama od onih u restoranima i caterinzima. No, koliko je to jeftino, pokazao je Marko Ferek, predsjednik Udruge za razumijevanje ADHD-a “Buđenje” kojeg je u Sabor pozvao njegov prijatelj, inače saborski zastupnik.

Povoljnije od studentske menze

Ferek je rekao kako je znao da su cijene u saborskoj menzi povoljnije čak i od studentske, koja, usput budi rečeno, nema tako kvalitetan jelovnik.

“Zanimalo me kako to sve izgleda unutra pa sam otišao u svojstvu posjetitelja. Otišli smo na ručak. Tada sam vidio da postoji restoran i menza ili kantina. Jelovnik je isti, ali je razlika u tome da u restoranu mogu jesti samo zastupnici. Na stolovima su stolnjaci i jela im se poslužuju servirana. U menzi gdje smo mi jeli nema stolnjaka i sam uzmeš tacnu na koju staviš hranu i nosiš do svog stola. Potpuno me iznenadilo kada sam vidio kolike su cijene. Doduše, u restoranu je neznatno skuplje, ali i dalje daleko ispod cijene koju biste izdvojili u bilo kojem restoranu pa čak i onom lošijem”, opisao je Ferek za RTL.

Jeftini i ne plaćaju porez

Na računu nije bilo specificirano koja su to dva glavna jela s prilozima, dvije salate, juha i sok koja koštaju ni manje ni više nego 48 kuna. Stoga je Ferek opisao što se za taj novac može dobiti.

“Jeli smo kotlete u umaku s kroketima, juhu, salatu i sok. U stvari je sok još ispao najskuplja stavka. Suludo mi je da uza sve beneficije koje saborski zastupnici imaju, i za hranu troše daleko manje od građana barem kada je u pitanju objed ‘na poslu'”, zaključio je Ferek.

Račun iz saborske kantine krije još jednu zanimljivost. Uz niske cijene, ovo mjesto ne podliježe plaćanju poreza.