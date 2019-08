OTKRIO KAKO JE ULOVIO KRIJUMČARA MIGRANATA KOJI JE OSTAVIO LJUDE DA TONU U KUPI: ‘Skrivao je pogled od mene, okretao se, vrpoljio…’

‘Znači skrivao je pogled od mene, okretao se, vrpoljio. Kad sam došao do njega tražio sam dokumente koje nije imao’, opisao je policajac kako je otkrio traženog krijumčara migrantima

Srbijanski državljanin (45) osumnjičen da je prošlog tjedna vozio kombi s 11 migranata koje je ostavio da tonu u Kupi, pa pobjegao, doveden je u istražni zatvor u Sisku. Osumnjičeni krijumčar je uhićen u petak navečer na graničnom prijelazu Bajakovo, kada je pokušao iskorisiti vikend gužvu i autobusom prijeći u Republiku Srbiju.

Damir Krznar, policijski službenik za graničnu kontrolu Bajakovo, otkrio je za Vijesti.hr kako je došlo do uhićenja krijumčara migranata. Naime, krijumčar se skrivao u autobusu bez dokumenata, pomiješan s putnicima, no Damir je uočio njegovo neobično ponašanje. “Prilikom prolaska kroz autobus zamijetio sam osobu koja odaje sumnjivo ponašanje. Znači skrivao je pogled od mene, okretao se, vrpoljio. Kad sam došao do njega tražio sam dokumente koje nije imao. Na upit kako se zove, rekao mi je svoje ime i prezime. Ja sam onda posumnjao … mislim, kolaju informacije o toj osobi”, rekao Krznar.

Nije se opirao uhićenju

“Izašao sam van, rekao vozaču da zatvori autobus, izvijestio sam voditelja smjene koji je provjerio da se radi o osobi koja je dovodena sa slučajem u PU Sisačko-moslavačkoj”, dodaje Damir.

Krijumčar se nije opirao uhićenju i sada je u istražnom pritvoru s trojicom supomagača uhićenima pet dana ranije na istom graničnom prijevozu, na isti način. “U tom autobusu su se nalazile tri osobe za koje smo raspolagali operativnim saznanjima da su počinili kazneno djelo dovođenja u opasnost imovine i ljudi na području PU Sisačko-moslavačke”, kaže Josip Dragun, policijski službenik za graničnu kontrolu Bajakovo, za Vijesti.hr.

