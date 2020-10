OTKRILI TKO ĆE BITI KORONAREDARI I ŠTO BI TREBALI RADITI; Ugostitelji odmah odgovorili: ‘Nije konobar tu da vrši teror i legitimira!’

Krunoslav Capak tvrdi da su koronaredari zasad predviđeni samo u ugostiteljskim objektima, međutim upozorava da je moguće i širiti tu mjeru ako to bude potrebno: ‘Situacija je zabrinjavajuća’

Među novim epidemiološkim mjerama puno je pažnje izazvala najava koronaredara u ugostiteljskim objektima. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak istaknuo je da se zasad njihova prisutnost odnosi isključivo na ugostiteljske objekte i da to mogu biti i osobe koje tamo već rade. Imat će zadaću paziti na pridržavanje epidemioloških mjera.

“Dakle, to je posao zaštitara, konobara… Nisu nikakva nova zapošljavanja, niti nova zanimanja. I samo za ugostitelje. Ako bude potrebe, širit će se dalje. Situacija je zabrinjavajuća”, naglasio je Capak, javlja RTL.

‘ŽIVOT SE NEĆE NORMALIZIRATI DO 2022.’; U Hrvatskoj najgori dan – čak 748 novozaraženih; Već imamo eksponencijalni rast?

Ekonomska neisplativost

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut objasnio je ranije za RTL da su koronaredari jedna od mjera propisanih preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te da su to osobe koje odrede vlasnici ugostiteljskih objekata sa zadaćom provođenja epidemioloških mjera HZJZ-a.

“Oni su dužni određivati ih već od sutra od kada kreću najnovije mjere, preporuke, znači – svaki objekt koji ima više od 50 osoba, na svakih 50 osoba mora imati jednog koronaredara.”

Čelni čovjek udruge ugostitelja na nacionalnoj razini Marin Medak jučer je za RTL upozorio da nove epidemiološke mjere za ugostitelje vode u ekonomsku neisplativost.

“Zašto bih ja mojim konobarima to naredio i s druge strane zašto bi moj konobar to prihvatio raditi? Pa on je tu došao prodavati iskustvo, pričati o vinima, kontinentu, namirnici. On nije tu došao vršiti teror i legitimirati ljude jer da je to htio išao bi na policijsku akademiju”.

ČUVENI RESTORAN UDARIO PO STOŽERU: ‘Upravo ste potpisali novi lockdown, samo pod drugim imenom. Zbog vas ljudi odlaze iz Hrvatske’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.