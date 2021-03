BAKIĆ: ‘Moguće da će sutra biti oko 2500 novozaraženih; Otkrije se tek svaki treći slučaj. To znači da od 100 ljudi koje sretnete…’

‘Nadamo se da će toplo vrijeme imati željeni učinak na smanjivanje epidemije, a do tada bi bilo šteta zaraziti sebe ili nekog bližnjega iz ranjive skupine’, kaže matematičar Nenad Bakić koji od početka pandemije prati kretanje epidemijskih brojki

Matematičar i poduzetnik Nenad Bakić od početka izbijanja pandemije ustrajno prati kretanje brojki vezanih uz koronavirus i epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Usprkos visokim brojkama novozaraženih, uočio je da se se porast novih slučajeva u proteklih sedam dana u većini jadranskih županija ipak smanjio.

Primorsko-goranska županija je, primjerice, sa 669 novih slučajeva zaraze koronavirusom na 100 tisuća stanovnika u proteklih sedam dana bila vodeća po broju laboratorijski potvrđenih slučajeva zaraze, piše Novi list.

Toplo vrijeme smanjit će širenje zaraze?

“Incidencija od malo manje od 700 slučajeva na 100.000 ljudi u sedam dana, znači otprilike oko 1.000 na deset dana. Ako je čovjek zarazan nekih deset dana, znači da među 100.000 ljudi ima nekih 1.000 prepoznatnih slučajeva. Uz pretpostavku da se otkrije tek svaki treći, i da su neki od njih u samoizolaciji, kao i potvrđeni slučajevi, lako dolazimo do 1.000 – 2.000 ljudi na 100.000 koji su zarazni, ali se kreću okolo. To znači da od 100 ljudi koje sretnete u gradu, čak jedan ili dvoje mogu biti zarazni. Zato je jako važno pridržavati se drugih epidemioloških mjera i posebno izbjegavati zatvorene prostore s više ljudi. Nadamo se da će toplo vrijeme imati željeni učinak na smanjivanje epidemije, a do tada bi bilo šteta zaraziti sebe ili nekog bližnjega iz ranjive skupine”, kazao je Bakić.

Dok Primorsko-goranska županija bilježi najveće brojke na tjednoj razini, njoj susjedna istarska županija i dalje ima jednu od najnižih incidencija u državi te je prema sedmodnevnoj incidenciji zabilježila 50 novih slučajeva na 100 tisuća stanovnika, dakle gotovo 14 puta manje od PGŽ-a. Međutim, u Općoj bolnici Pula jučer su se s dijagnozom COVID-19 liječila 64 pacijenta, a službeni broj aktivnih slučajeva iznosio je tek 96 zaraženih. Istodobno, u riječkoj bolnici u kojoj se liječe i najteži bolesnici iz susjednih županija, liječilo se 108 bolesnika, dok je službeni broj aktivnih slučajeva u PGŽ-u bio daleko veći i iznosio 2.508 zaraženih osoba, piše Novi list.

‘Moguće da će sutra biti oko 2500 novozaraženih’

Bakić je gostovao i na N1 televiziji rekavši kako je Hrvatska vjerojatno ušla u treći val epidemije.

“Mislim da možemo reći (da je ovo treći val). Štoviše, rekao bih da je moguće da će sutra biti oko dvije i pol tisuće ljudi, to ne bi trebalo iznenaditi nikoga”, kazao je.

Govoreći o epidemiološkim modelima predviđanja, Bakić je ustvrdio da su i kod nas i u svijetu lošiji i od meteoroloških modela.

“Naprosto se radi o tako kompliciranim pa čak kompleksnim sustavima, koje je nemoguće precizno izračunati. Primjerice ECDC, to je Europski centar za kontrolu bolesti, odustao je od rađenja modela, jer zadnji model koji su projicirali, koji su radili u studenom, za Hrvatsku je, primjerice, promašio nekoliko stotina posto idućih nekoliko dana. Jedini koji je ostao globalno uvjerljiv i dalje to radi je washingtonski IHME i njihovi modeli su u zadnje vrijeme praktički isti kao moji modeli. Međutim, to su sve modeli koji nam daju nekakav smjer, ažuriraju projekcije s obzirom novodostupne informacije”, kazao je Bakić.

‘S 20 posto mjera postižemo 80 posto učinka’

Bakić smatra da su dva glavna razloga trećeg vala.

“Jedan je, sada se već čini, ipak vrlo vjerojatna ili čak nesporna veća zaraznost soja B.1.1.7, koji ne samo da je zarazniji, nego moguće i djelomično izbjegava imunitet stečen prethodnim sojem. Ali imamo i značajno povećanu društvenu interakciju. Znamo da sve mjere, zapravo, epidemiološke se svode, dakle njihov cilj je smanjiti društvenu interakciju. Međutim, vidimo na osnovu Google mobility podataka i slično da smo mi u zadnjih mjesec, mjesec i pol dana izrazito povećali društvenu interakciju u Hrvatskoj”, kazao je.

Što se tiče protuepidemijskih mjera, Bakić smatra da s 20 posto mjera postižemo 80 posto učinka.

“Primjerice, Japan ima rezultat vrlo sličan Australiji, koja je reagirala vrlo rigidno i praktički histerično. Japan, doduše, ima dvostruko više smrti, ali sve je to opet deset puta manje nego čitava Europa na milijun ljudi Oni nisu imali praktično nikakve mjere. U Rijeci je, primjerice, incidencija tako velika da ćete, ako izađete u grad, zasigurno sresti jednog od sto ili dva od sto koji su prijenosnici, a da to ne znate”, zaključio je Bakić.

