OTKLJUČAVANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI: ‘Dobili smo bitku sa sa zdravljem. Sada idemo u bitku za ekonomiju…’

U ponedjeljak je počelo popuštanje protuepidemijskih mjera i postupno otključavanje gospodarskih aktivnosti. O tome kako će to izgledati u stvarnosti, razgovaralo se u sinoćnjoj emisiji “Otvoreno” Hrvatske radiotelevizije.

Ravnatelj HZJZ-a i član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak istaknuo je da Hrvatska ima jako dobre rezultate u borbi protiv epidemije koronavirusa.

‘Situacija je kod nas jako povoljna’

“ECDC je objavio izvješće s prognozama. Moram reći da je situacija kod nas jako povoljna i imamo jako dobre rezultate. Pripremili smo se za najgore, imamo jako velike rezerve. Time smo si stvorili kredit da možemo ići u i izlaznu strategiju i možemo popuštati mjere. U slučaju da dođe do pogoršanja, mi se uvijek možemo vratiti na staro”, naglasio je Capak.

Glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Davor Majetić rekao je da će se prvi rezultati vidjeti za dva tjedna.

“Tek je prvi dan. Neki nisu otvorili jer imaju previše šute zbog potresa ispred dućana. Svi žele otvoriti i raditi. Bit će tu puno ograničenja. Svi će vidjeti koliko je isplativo. Moramo se koncentrirati na one koji nisu otvorili jer nema potražnje ili zbog zabrana stožera”, kazao je Majetić.

Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) istaknuo je da u ponedjeljak oko 600 obrta od ukupno 12 tisuća, nije bilo otvoreno. Primjerice, neke trgovine elektromaterijalom koje nisu uspjele ispuniti uvjete ili cvjećari jer su sprovodi i vjenčanja ograničeni. “Očekujemo da će biti posla”, dodao je Ranogajec.

‘Dobili bitku za zdravlje, sad idemo u bitku za ekonomiju’

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, kazao je kako su mjere efikasne i da je u tome ključ.

“Vladina je odluka da se ide u otpuštanje mjera. Kroz tri tjedna ćemo pratiti situaciju. Vidjet ćemo staje li se s nečim ili počinje. Vjerovat ćemo preporukama epidemiologa”, rekao je dodavši da su “političke odluke donesene, a sada slijede poslovne odluke”.

Majetić iz HUP-a se nadovezao rekavši: “Dobili smo bitku sa zdravljem. Sad idemo u bitku za ekonomiju.” A Ranogajec iz HOK-a istaknuo da je zdravlje je na prvom mjestu.

“Svatko mora sebi izračunati je li mu isplativo otvoriti. Između ostalog postoji i dodatni trošak za maske i dezificijense. Mislim da ćemo tek za 8 do 10 dana dobiti pravu sliku. Preko fiskalizacije ćemo vrlo brzo vidjeti pravo stanje stvari. Još jedna zabrinutost je to što se vrtići i škole otvaraju tek 11. svibnja pa je velika većina roditelja ostala kod kuće”, smatra Ranogajec.

‘Moramo se boriti mjerama karantene iz 19. stoljeća’

Capak je, pak, naglasio da je jedan od ključnih elemenata širenja ove bolesti socijalni kontakt.

“Nažalost, nemamo moderna sredstva kojima bi se mogli boriti protiv ove bolesti nego se moramo boriti mjerama karantene i distanciranja iz 19. stoljeća. Nažalost drugih načina nema. Mislim da je moguće organizirati se i pridržavati mjera. Na svakom javnom vozilu su upute kako se treba ponašati. Očekujemo od građana da se pridržavaju mjera. Jedna od ključnih mjera za otvaranje gospodarstva je bio javni prijevoz, kako bi ljudi mogli na posao. I mi smo je odlučili dopustiti pod ovim strogim epidemiološkim okvirom. Očekujemo od građana da će razumijeti tu mjeru i da će je provoditi”, poručio je Capak.

Na tvrdnju Ranogajca iz HOK-a da se ne slaže s ograničenim brojem košarica u trgovinama, Capak je rekao da je njihov broj smanjen kako bi se ograničio broj kupaca.

“Ako ljudi to nisu razumjeli i napravili su nešto drugo to je drugi problem. Što se tiče isprobavanja tekstila u pojedinim trgovinama, ne možete očekivati od kriznog stožera i epidemiologa da će predvidjeti svaku situaciju u nekoj gospodarskoj aktivnosti. Mi se naprosto time ne bavimo. Mi smo propisali mjeru da se ne prodaje tekstil. Ako ju netko nije poslušao to je trebala riješiti neka inspekcija”, rekao je Capak.

‘Moramo naučiti na suživot s koronavirusom’

Govoreći o preporukama za rad frizera, kozmetičara, pedikera i drugih kod kojih postoji bliski kontakt, Capak je rekao da će obrtnicima biti izneseni prijedlozi za raspravu na koje će moći dati primjedbe. Dodao je da se nada kompromisu.

“Svi se moramo naučiti na novo normalno i suživot s koronavirusom”, poručio je Capak.

Davor Majetić, prvi čovjek HUP-a, upozorio je da uz otvaranje trgovina i obrta, ostaje i dalje taj trošak poslovanja.

“U tom smjeru moramo nastaviti s mjerama. Zaustavili smo se na drugom valu mjera. To je i dalje smanjivanje troška poslovanja kako bi poslodavcima omogućili da krenu u svoj početak. Čekamo i dalje da se riješi pitanje parafiskalnih nameta i pitanje komunalnih naknada. Mi moramo razmišljati o mjerama kako da poslodavci budu uspješni, efikasni i na kraju krajeva profitabilni. Govorimo o dugoročnim mjerama, ne tromjesečnim”, rekao je.

Capak objasnio zašto je zabranjen rad nedjeljom

Na pitanje je li odluka Nacionalnog stožera o zabrani rada nedjeljom bila ispolitizirana, Capak je rekao da u odlukama stožera jasno stoji da je ona na snazi do daljnjega.

“Vladinu odluku da se ide u otpuštanje mjera u tri koraka prepustili smo struci. Ključno je spriječiti transmisiju. Ne budimo sad opet oni Hrvati koji se uvijek srame onoga što naprave dobro. Napravili smo vrhunski posao. Brojke to dokazuju. Budimo na to ponosni. I sada mudro i inteligentno. Jedan od ključna tri faktora je mobilnost. Ako će ljudi puno izlaziti i hodati po dućanima to će biti nepovoljno. Produžili smo radno vrijeme jer su resorni ministri razradili mjere koje će imati najveći gospodarski utjecaj uz najmanji epidemiološki rizik”, kazao je Capak dodavši da se ta odluka donijela kako bi se smanjila mobilnost jer su preko tjedna uvedene dvije smjene u trgovinama naspram prijašnje jedne.

