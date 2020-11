OTKIVENA CIJENA JEDNE DOZE CJEPIVA ASTRAZENECE I OXFORDA: ‘Cijepljenje ovim cjepivom možemo očekivati u veljači’

Farmaceutska tvrtka AstraZenece prošli tjedan počela je s proizvodnjom finalnog proizvoda

Iskra Reić, izvršna predsjednica AstraZenece za Europu, rekla je u emisiji Hrvatskog radija “Izaberi zdravlje” da je ta farmaceutska tvrtka prošli tjedan počela s proizvodnjom finalnog proizvoda te da odmah, nakon odobrenja, može početi s isporukom.

Potvrdila je da cjepivo AstraZenece nije komplicirano za skladištenje. Trebat će se čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C te tako može biti skladišteno sve do isteka roka. Napomenula je da AstraZenece neće prodavati cjepivo po tržišnim cijenama, već po cijeni proizvodnje te da bi to moglo iznositi nekoliko dolara po dozi.

Reić je rekla i kako se ta farmaceutska tvrtka obvezala dostaviti cjepivo do jedne adrese u svakoj državi članici, a potom svaka država dalje raspoređuje cjepivo.

Početak cijepljenja u veljači

Epidemiolog Branko Kolarić kazao je kako se cijepljenje može očekivati iza Nove godine, odnosno u veljači, te da ne bi trebala postojati zabrinutost u vezi s učinkovitošću AstraZenecovog cjepiva. Podsjeća da se neće moći cijepiti mlađi od 18 godina.

