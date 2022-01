Broj gradskih ureda u Zagrebu je s dolaskom nove godine s 27 pao na 16, a smanjenje broja radnika najavljuju i u Zagrebačkom holdingu. Socijalnim je partnerima poslan dokument kojim se traži preraspodjela zaposlenika, ali i pregovori o višku radnika, njih više od 500, javlja HRT.

U dokumentu Uprave Holdinga stoji da je od 5168 zaposlenih 544 tehnološki višak.

"Stvarno nam je interes da jedanput resetiramo sustav i da stvarno svi skupa vidimo da li ima ili nema viškova i na kojim su to radnim mjestima po nama radnika ne rukovodećim mjestima ima, ali to ne znači sječu glava nego da vidimo stvarno tko radi, a tko je zaposlen samo reda radi", rekao je Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga.

HRT neslužbeno doznaje da se razmatra smanjenje do 30 posto radnih mjesta u administraciji. Riječ je o pozicijama koordinatora projekata, savjetnika ili pomoćnika voditelja ili direktora, kojih u Holdingu ima oko 450 te s bruto plaćama od oko 19.000 kuna.

Tko će dobiti otkaz?

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je u novogodišnjoj noći rekao da nije poznato o kojim je radnim mjestima riječ, tj. da još treba vidjeti tko će dobiti otkaz.

"Za to ima i vremena da komentiram, budući da će sam proces savjetovanja između sindikata i Uprave trajati nekoliko mjeseci. To nije ništa od danas do sutra, niti će ići preko koljena. Bilo kakvo restrukturiranje mora ići uz jasno definirane kriterije", rekao je krajem prošle godine Tomašević.

U Zagrebačkom holdingu su to danas potvrdili.

"Pokrenut je proces savjetovanja sa socijalnim partnerima koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o radu te važećim Kolektivnim ugovorom. Javnost ćemo informirati po završetku procesa", priopćili su iz Zagrebačkog holdinga.

Nekada desna ruka pokojnog gradonačelnika Bandića Slavko Kojić slaže se da je zaposlenih previše, no ne slaže se s načinom rješavanja tog problema.

Tomaševićeva zamjenica Danijela Dolenec jučer je za N1 istaknula kako su u pripremi poslovnog plana Holdinga za 2022. uočili veći broj višaka među zaposlenima.

"Najveći dio, kada govorimo o viškovima, su duplicirana radna mjesta. Tu doista ima jako puno preklapanja. Istovremeno imamo i manjke", rekla je Dolenec pritom istaknuvši Čistoću kao podružnicu s nedostatkom operativnih djelatnika.

Dodala je i kako će nekim djelatnicima Holdinga ponuditi prelazak s administrativnog na operativni posao napomenuvši da je Čistoća bila potkapacitirana.

Tko će iz ureda sjesti u kamion?

"Pomalo je banalno reći da će netko iz ureda sjesti u kamion Čistoće ili voziti kosilicu jer naprosto to nije moguće. Netko tko ima B kategoriju ne može voziti kamion, možda može voziti bicikl u Čistoći ako će pristati uopće na takvu promjenu ugovora", rekao je SDP-ov Renato Petek.

"Nedostaje radnika, a viška je djelatnika i u Holdingu i u raznim drugim gradskim tvrtkama", dodao je.

O mogućim otkazima razgovarao je i s platformom Možemo.

"Bilo je spomena da će se krenuti u tom smjeru. To je bilo očekivano i od strane građana, s obzirom da su očekivalu promjenu. Građani žele vidjeti efikasniju gradsku upravu pa tako i svaku od ovih gradskih tvrtki i zanima ih hoće li doći do poskupljenja nekih usluga”, kazao je Petek.