Nastavnik Tehničke škole Bjelovar, koji od sredine studenoga nije dolazio na posao jer se ne želi testirati, a nije cijepljen, više nije zaposlenik škole. potvrdio je to za RTL ravnatelj škole Ističe da su potpisali sporazumni raskid ugovora o radu, a prije otkaza je dobio dva upozorenja.

Ministarstvo obrazovanja ističe kako ne raspolažu podacima koliko se još takvih otkaza sprema, ali prema njihovim podacima 100-injak zaposlenika odbija testiranje.

Sindikalistica prilično pomirljiva

Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama

„Želejla bih napomenuti da se ne radi o otkazu, nego o sporazumnom raskidu ugovora o radu, to je velika razlika, radi se o tome da kolega jednostavno nije želio pokazivati tu svoju potvrdu. ali ono što je bilo korekto s njegove strane je da se našlo rješenje, da nije stvarao nikakve probleme ni ravnatelju niti sustavu – nije protestirao, nije zvao policiju, nije radio dramu.

'Jako traženi kadar u tehničkim školama'

Vjerojatno se nije mogao pomiriti s time da mora posjedovati covid potvrdu da bi došao na posao“, rekla je sindikalistica i istaknula da im je jako žao, osobiro jer se radi o inžinjeru, kakvi su jako traženi u tehničkim škilama te koji je uložio svojih 8.000 kuna kako bi položio pedagošku naobrazbu koju ne stječe na strojarskom fakultetu.

„Znate, nije uvijek u pitanju plaća, mi u obrazovanju smo sanjari. Ovdje je bilo pitanje uvjerenja,“, rekla je. Osvrnula se i na stanje i školstvu. „Ljudi se još dobro nose s time, pokazuju te potvrde , većina nas je cijepljena, dio ljudi se testira, a samo mali broj odbija pokazivti potvrde“. kaže.

'Ako uvedete obavezu, otpor je neminovan'

Na pitanje zašto, osobito zato što država još plaća testiranje odgovara. „Nije to stvar novaca. Kad imate mladog čovjeka, uglavno su to mladi ljudi, koji osjeća da je nešto nepravedno i nelogično, onda odbija bilo kakvu suvislu i razboritu argumentaciju. Od početka govorimo da nismo protiv cijpljenja, dapače ali smo protiv toga da postane obaveza. Čim nešto namećete kao obavezu, otpor je neminovan. I sada imate situaciju da imate profesora koji sjedi u razredu s 30 maturanata dakle punoljetnima, i vi mu trebate objasniti da samo on mora imati potvrdu“. , kaže.

„Mi u zrelijim godinama smo svjesni da se zakoni i odluke trebaju poštovati ali mladi ljudi se pitaju zašto“. zaključuje. Dodaje kako je sindikat podnio zahtjev za ocjenom ustavnosti covid potvrda, ali da su legalisti i neće članstvo voditi u prosvjede ili štrajk zbog kovid potvrda.

„