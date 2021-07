Nenadana ostavka Miroslava Škore, za koju, kako kaže, nije znala ni njegova sestra, potaknula je mnoga nagađanja o stvarnim razlozima odlaska čovjeka koji je, makar formalno, bio šef glavnog HDZ-ovog izazivača s desna.

No znakovito je kako je gotovo odmah nakon predsjednika stranke ostavku podnio i glavni tajnik Domovinskog pokreta Darijo Žepina koji je, kako doznaje RTL, pod policijskim izvidima od prošle godine i to zbog ozbiljnih optužbi, iniciranja prisluškivanja bivšeg savjetnika predsjednice, Mate Radeljića

Smije se pratiti i snimati na javnom mjestu

No što to uopće znači i kako je to moguće istražio je RTL.

Iako su danas uređaji i softveri za prisluškivanje dostupniji nego ikad prije, za ovakvo postavljanje treba biti iznimno stručan. Uz to, nitko nema pravo upadati u tuđi dom i postavljati uređaje osim policije i službi koje za to moraju imati nalog.

"U ovom dijelu koji se tiče pratnje smijemo raditi opservaciju, fotografiranje na javnom mjestu i pratnju, znači nikakvo postavljanje buba, prisluškivanje i tako nešto" kaže Siniša Patačko iz privatne izvještajne agencije.



Iako, upita za takvo što detektivi imaju na dnevnoj bazi, no oni smiju zato raditi protuprislušne preglede. Patačko ih radi na tjednoj bazi. "Ili se radi o nekim preventivnim stvarima, prije sastanka ili kad ljudi sumnjaju da su imali provalu koja je bila fingirana. Najizloženije su prostorije u kojima se vode razgovori, nema smisla provjeravati podrum recimo ako tamo nitko ne boravi", kaže.

'Teško je utvrditi postojanje prislušnog uređaja'

Prisluškivanja u Hrvatskoj očito ima previše. Prate se svi - muževi žene, ljubavnice, gotovo učestalo i tvrtke jedna drugu.

"Jako je teško utvrditi postojanje nekog prislušnog uređaja, ali uvijek se trebate zapitati zašto bi netko vas prisluškivao, ako doista imate razloge zbog kojeg bi trebali štititi svoju privatnost ili poslovne razloge onda se morate obratiti stručnjacima koji mog provjeriti postoje li prislušni uređaji, sami to sigurno nećete utvrditi, jer onda ne bi bilo jednostavno to ni postaviti", kaže Lubura.



Iako je riječ o ozbiljnom kaznenom djelu, stručnjaci se boje da će se u budućnosti događati sve više povreda privatnosti i upada u dom.