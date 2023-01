Bivši vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković, otac Tonke Jerković, tinejdžerice koja je stopostotni invalid, koju je vodio na pregled u bolnicu objavio je katastrofalne uvjete na Šalati

"Ovo su čekaonica i kontejner za RTG na Odjelu ortopedije na Šalati. Mislim da video govori sam za sebe, mogao bih snimiti na desetke ovakvih videa i fotki ovog jada u kojem čekamo s Tonkom. Neke štale koje sam vidio su luksuz spram ovoga. O tome, da dijete koje je 100%-tni invalid 4. stupnja nema nikakav prioritet, neću ni spominjati. O posebnom osjećaju guranja Tonke na RTG kroz ove lokvetine vode nema smisla trošiti riječi. Da svaku kunu koju nam država pod prisilom otme za zdravstveni doprinos svaki mjesec zapalimo, vjerujte mi da bi bila bolje iskorištena. Nisam čak ni ljut. Ovo je žalost i jad., poručuje bivši vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković.

Za 24sata je pojasnio: "Ona je zbog dva moždana udara prikovana za krevet i invalidska kolica. Ja sam je gurao preko neke lokvetine. Ma to je užas. Sramota me bilo, bio sam tužan i razočaran. Pa na što to izgleda? Pa gdje odlaze naši novci? Pa to se vidjelo da se nije ulagalo od cara Franja Josipa, pa to je užas. Koliko nam se uzima s plaće za zdravstvo, bolnice bi nam trebale biti od zlata, a pogledajte na što ovo izgleda. Tonka je prije godinu dana imala operaciju kuka pa smo morali doći na pregled, koji smo obavili jer što nam preostaje. I unutra je sve zastarjelo i loše, baš sam očajan. Ovo je dno dna", zgrožen je.