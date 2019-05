OTAC ZAGREBAČKOG ŠKOLARCA BIJESAN ZBOG CIJENE DVODNEVNOG IZLETA U ZADAR: ‘Sramota, pa tko si to može priuštiti?!’

Jedan dobro upućeni sugovornik iz turističkog sektora tvrdi da unosan biznis školskih putovanja među sobom najčešće razdjeljuje nekoliko turističkih agencija koje od toga dobro žive

Otac jednog učenika iz Zagreba najprije se šokirao, a potom razljutio vidjevši ponudu dvodnevnog škoslkog izleta u Zadar i Šibenik koju mu je sin donio iz škole. Ponudu je dala jedna manja turistička agencija iz Zagreba, a uključuje putovanje u Zadar i Šibenik s noćenjem u hostelu, obilazak Nacionalnog parka Krka, posjet nekoliko crkvi i razgledanje gradskih znamenitosti – sve to za čak 800 kuna. Toliko otprilike košta i trodnevni izlet u Toskanu.

“Osamsto kuna za obilazak dva grada na Jadranu! Sramotno, pa tko si to više danas može priuštiti”, kazao je ljutiti otac za portal Novac.hr.

Realna cijena takvog izleta je oko 500 kuna

Novac.hr provjerio je podatke i napravio izračun prema kojemu noćenje u zadarskom hotelu iz ponude za individualne posjetitelje košta oko 160 kuna dok veće skupine kakve su školski razredi u pravilu dobivaju popust. Ulaznica u NP Krka, u slučaju dječjih grupnih posjeta, iznosi 30 kuna po djetetu. Prosječan trošak pansiona, prema informacijama dobivenim u nekoliko agencija, ne premašuje stotinjak kuna. Cijena klimatiziranog autobusa za izlet u srednju Dalmaciju sveukupno je oko 7500 kuna, što bi za skupino od četrdesetak djece najviše bilo 180 kuna po djetetu. Tome eventualno treba dodati trošak vodiča koji je otprilike oko 600 kuna, odnosno 15 kuna po djetetu.

Na koncu, kada se sve to zbroji, cijena putovanja po djetetu ne bi smjela biti veća od petstotinjak kuna. Stoga se, piše Novac.hr, postavlja pitanje kolike marže turističke agencije uzimaju po školskim ekskurzijama i jesu li učenički izleti postali jedan od najunosnijih biznisa za domaće turističke agencije.

A u većini agencija koje u ponudi imaju višednevne izlete za učenike, cijenu otkrivaju isključivo na upit, objašnjavajući da cijena ovisi o broju putnika, terminu, vrsti smještaja i sličnome.

Nekoliko agencija dobro žive od tog biznisa

Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fain kaže kako svaka ponuda ima vlastite zakonitosti te da turističke agencije na školskim izletima ostvaruju marže od minimalno pet do maksimalno 12 posto od cijene ponude.

“Cijena svakog izleta ovisi o sadržaju ponude – dakle, o lokaciji i kategoriji hotela, terminu putovanja, uključenim dodatnim sadržajima, kvaliteti autobusa… Osim toga, konkurencija među agencijama toliko je velika da se one međusobno pokušavaju natjecati što kvalitetnijim ponudama, a to u konačnici rezultira i višim cijenama izleta”, objasnio je Fain za Novac.hr dodavši kako je “pretrpanost” rasporeda posljedica prohtjeva samih škola koje same, putem javnih natječaja, određuju što bi njihovi učenici trebali razgledati.

Jedan dobro upućeni sugovornik iz turističkog sektora, koji je želio ostati anoniman, rekao je za Novac.hr da lukrativan biznis školskih putovanja među sobom najčešće razdjeljuje nekoliko turističkih agencija koje od toga dobro žive. Za ponudu s početka teksta kazao je da je pretjerana te da agencija na takvoj ponudi ostvari neprimjerenu maržu od skoro 50 posto.