OTAC TEŠKO BOLESNE VANESE U ZATVORU ČEKA PSIHIJATRIJSKO VJEŠTAČENJE: ‘Bojimo se njegovih reakcija ako izađe na slobodu’

Ocu teško bolesne djevojčice, uhićenom nakon prijetećeg poziva predsjednici, sljedećeg bi tjedna psihičko vještačenje trebalo odrediti hoće li biti pušten iz pritvora.

Dragan Dolenec, otac bolesne djevojčice koji je uhićen nakon prijetećeg poziva uredu hrvatske predsjednice, trebao bi sljedećeg tjedna proći psihijatrijsko vještačenje kako bi se ustanovila opravdanost odluke o jednomjesečnom istražnom zatvoru, piše Podravski.

Strah od reakcije na slobodi

Rješenje županijskog suca istrage koji je Dolencu na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Koprivnici odredio zatvor i dalje je na snazi, unatoč činjenici da je Dolenčev slučaj, kao i slučaj njegove bolesne kćeri Vanese Dolenec (14) protresao cijelu Hrvatsku, kao i mjerodavne institucije. Izgleda da će tako ostati barem dok se ne provede kompletno psihijatrijsko vještačenje jer se navodno istražitelji boje njegovih reakcija na slobodi.

Iako su odvjetnici Dragana Dolenca ovih dana sucu istrage uputili žalbu na određivanje istražnog zatvora, ona još nije razmatrana. To se ni neće dogoditi sve dok se ne provede potrebno vještačenje, koje bi se moglo obaviti u bolnici za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj u Zagrebu.



Djevojčica Vanesa je još uvijek u zagrebačkoj bolnici Rebro gdje joj liječnici raznim metodama pokušavaju proširiti mjehur nakon čega bi tek trebala doći na listu čekanja za novi bubreg. Vanesa je rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, ali s dvije maternice i rodnice koje su joj u međuvremenu uklonjene. Kako bi mogla imati barem donekle normalan život potrebna joj je operacija mjehura i transplantacija bubrega.

Trenutak nepromišljenosti

Njezina majka Kruna Dolenec je s njom u bolnici, dok je otac Dragan, pritisnut bezizlaznom situacijom, odlučio nazvati Ured predsjednice RH, a kada ju nije mogao dobiti na telefon, tajnici je zaprijetio da će “baciti bombu na Rebro, a liječnika zaklati”. Ova nepromišljena izjava ubrzo ga je stajala slobode.

“Vjerujte mi, suprug je prilično slab i razočaran i nikad takvo nešto ne bi napravio. To je rekao u afektu, a vidite što se odmah dogodilo. Ja svako jutro putujem u Zagreb, dolazim kasno navečer doma i sad sam ostala sama. Nije Dragan ništa loše mislio, niti ozbiljno prijetio, no to se nije tako shvatilo”, izjavila je majka za Podravski.hr.