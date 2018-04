‘Ako ja kojim slučajem i ne uspijem doći do Markovog trga, doći će Marin dočekajte njega i križ, jer bitna je poruka, da se poruka prenese i pretoči u zakon’, poručio je Saša Pavlić.

Saša Pavlić koji je u subotu krenuo iz Rijeke prema Zagrebu noseći križ kako bi upozorio javnost na činjenicu da država nema novca za nabavu lijekova za bolesnu djecu, a istovremeno daje tri milijarde kuna za nove zrakoplove, danas je stigao do Jastrebarskog.

PAVLIĆ NASTAVLJA USPRKOS BOLOVIMA: ‘Ni jedno dijete nikada više ne smije ostati bez najbolje moguće terapije’

A u tom kraju upozorio je na probleme s nogom zbog koje sve teže hoda. “Ovako, desna noga je u apsolutnom raspadu, trebamo pomoć”, zavapio je Pavlić na Twitteru da bi nešto kasnije objavio kako je u ljekarni u Draganiću dobio tablete i bandažu te da su mu previli nogu.



Sat vremena kasnije na području Jastrebarskog u pomoć mu je, kako piše Dnevnik.hr priskočio i fizioterapeut.

No, očito nije lako stići do kraja, odnosno do Markovog trga, cilja na kojem bi trebao biti u četvrtak, pa je Pavlić već ranije napisao na Twitteru. “Ovo je jedan divan čovjek, danas sam nosi križ jer ja jedva nosim sebe. Ako ja kojim slučajem i ne uspijem doći do Markovog trga, doći će Marin dočekajte njega i križ, jer bitna je poruka, da se poruka prenese i pretoči u zakon”, napisao je Pavlić uz kojeg su od ponedjeljka na putu i Marin Miočić Stošić i Martin Rekov.

Pavlić je u planu imao nositi križ kao poruku te ga predati Vladi u nadi da će se osvijestiti i odvojiti novac potreban za djecu koja možda u trenutnoj situaciji neće dočekati ni idući Uskrs.