"Moj sin je dobro i to je najbitnije, više je potresen zbog fizičkog napada, ali posljedice nisu trajne. Jutros još uvijek ima zatvoreno oko i hematom na njemu, razbijena mu je arkada i na njoj ima posjekotinu, istegnuo je i vilicu, ali ona će se vratiti na svoje mjesto s vremenom, bitno je da nije slomljena. Na sreću, moj sin nije vitalno ugrožen i oporavit će se fizički. Više je potresen zbog fizičkog napada", ispričao je za RTL Mario Kociper, otac tinejdžera iz Dugog Sela kojeg su ove subote pretukli za sada nepoznati mladići.

Otac Mario podijelio je na društvenim mrežama potresnu fotografiju dijela lica svog sina nakon huliganskog cipelarenja ispred osnovne škole u Dugom Selu. Na slici se vidi oko s velikim hematomom i porezotinama uz koju je otac Mario napisao sljedeću objavu:

"Sinoć oko 21,15 sati moje dijete je moglo biti pokojno! Gdje? Ispred OŠ Ivan Benković! Kako? Tako što su ga tri huligana iscipelarila udarcima nogom u glavu dok je sjedio na stepenicama ispred škole a još njih nekoliko je držalo stražu, promatralo i snimalo mobitelima! Koji je bio povod napada? Jesi li kršten? Zašto imaš dugu kosu? Navijaš li za Dinamo? I na kraju: "Ako nam ne daš cigaretu dobit ćeš batina"! Samo da pripomenem da moj klinac ne puši!"

'Ekipica je hrabro došla unaprijed maskirana'

Nastavio je: "Ekipica je hrabro došla unaprijed maskirana s bandanama preko lica i s kapuljačama na glavi – kao da su planirali pothvat! S obzirom da se slična stvar, koliko sam shvatio iz razgovora s policijom i s osobljem na hitnoj u bolnici Rebro, već dogodila dvojici dječaka prije koji mjesec, pozivam roditelje tih dječaka da mi se jave! Također molim sve za pomoć – ako znate bilo što o događaju – molim javite nama ili policiji! Video nadzor ispred škole je u funkciji tako da snimka postoji! Obavili smo na hitnoj na Rebru preglede (ct, otorinac, oftalmolog) i zasad stvari stoje prilično dobro! Poduzet ćemo sve da se mladim huliganima stane na kraj! Danas naše dijete, sutra nečije drugo! Zar nam se treba dogoditi Luka Ritz u Dugom Selu? Vjerujte malo je falilo danas!"

Njegov sin pušten je iz bolnice na kućnu njegu.

"Kad su napali mog sina, ostali smo u bolnici na pregledima do 3 u noći. Sad idemo ponovno na kontrolu, vjerujem da će sve biti OK", rekao je otac te još jednom ispričao što se dogodilo:

Ista grupa huligana već više puta napadala djecu

"Moj sin ležao je na podu dok su ga drugi tukli. Napadači su bili potpuno zamaskirani, prije napada su počeli razgovarati s mojim sinom, nisu se posvađali, nema objašnjenja, samo su razgovarali i to s namjerom da ga istuku. Moje dijete kaže da ne može tvrditi da su to 'oni', ali cijelo Dugo Selo zna tko su napadači, telefon mi zvoni non-stop. Drugi su mi javili gdje su napadači bili pol sata ranije, u kojem kvartu", govori otac Mario.

Kaže da je sina prvo odveo na Hitnu u Dugo Selo, stigla je i policija, dali su izjave. "Od tada nas policija nije kontaktirala, nikakav poziv nije bio, nikakvo izvješće", kaže naš sugovornik. Mario kaže da je u razgovoru s liječnicima Hitne pomoći dobio je informaciju da moguće ista huliganska skupina već više puta na isti način napada djecu.

"Kad netko dođe na Hitnu pomoć, liječnici već znaju čije je to 'maslo'. To su dječaci u dobi moga sina. Ugrubo bi mogli imati od 13 do 16 godina", kaže ovaj otac.

Ravnatelj: 'Sličan napad dogodio se prije mjesec ili dva'

Ravnatelj škole, Branko Goleš, kaže da osobno zna oca s obzirom na to da je dječak bio učenik škole. Potvrdio je da postoje nadzorne kamere na mjestu gdje su dječaka pretukli.

"Moramo pogledati snimke nadzornih kamera, one postoje zato što imamo video nadzor i radi se o dobro osvijetljenom dijelu ispred škole. Vjerujem da će snimke pomoći u rasvjetljavanju ovog napada. Ne znam detalje o tome što se dogodilo, samo sam čuo, ali vjerujem da će nas policija kontaktirati te ćemo dati snimke koje imamo", kaže ravnatelj. Dodaje da zna da je prije mjesec ili dva na području grada bio sličan slučaj napada.