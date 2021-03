OTAC POZNATOG NOGOMETAŠA KANDIDIRA SE ZA GRADONAČELNIKA PETRINJE: ‘Potres je iskazao slabosti funkcioniranja gradske uprave’

Krovinović kaže da grad treba biti na usluzi ljudima, ali kako sada gradska uprava to nije

Dok Petrinja čeka početak obnove, u razrušenom gradu se ne čeka na početak kampanje za lokalne izbore.

Nezavisni kandidat za gradonačelnika Petrinje Jasenko Krovinović ima vojnu karijeru te je magistar znanosti, a kaže kako grad gubi dostojanstvo: “Kada vam nakon svega što ste prije dali za Petrinju u ovom trenutno napaćenom gradu, dakle grad koji gubi dostojanstvo, u kojemu se krade, vam priđe žena i majka sa suzom očima i kaže: ‘Jasenko pomozi’, pa normalno da moraš pomoći. Borio se jesam, dvojio se jesam, da li mi je mjestu direktno u prostoru politike i kada me još nazove sin i kaže: ‘Tata stari, pa daj pomozi frendovima mojima s kojima se preko ljeta družimo, ne mogu ovako dalje u Petrinji ‘, to je bila prijelomnica koja je povukla”, rekao je Krovinović za RTL.

Kaže da grad treba biti na usluzi ljudima, ali kako sada gradska uprava to nije: “To se pokazalo. Dakle, potres je iskazao sve slabosti funkcioniranja gradske uprave.”

Sin ga nagovorio za kandidaturu

“Da ovaj grad nije doživio potres stanovnici Hrvatske ne bi vidjeli kako se ovdje u stvari živi. Da su ceste neasfaltirane, da ljudi odlaze odavde posebno mladi jer nema posla i svaki dan ga je sve manje i manje, da su zgrade devastirane, stare, trošne, da se formalno otvaraju radovi na vodovodima par dana prije izbora, a u isto vrijeme nemate sela i sela bez dan danas asfalta.”

Krovinovićev sin je nogometni profesionalac, igrač Benfice na posudbi bio u Nottingham Forestu, a upravo je on bio taj koji je oca nagovorio na kandidaturu: “To je bio jedan od razloga, prijelomnica i susreti s ljudima i sve to. Filipa da baš previše u to ne miješamo, on je srcem i porukama svojih prijatelja iz Petrinje koje mi je slao bio dio te pokretačke priče, ali mladi i moraju biti dio te pokretačke snage. Ja sa svojim iskustvom, organizacije, upravljanja i vođenja, u ovom trenutku Petrinji treba i vodstvo, stavljam se evo tim mladima na dispoziciju.”

