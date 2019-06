OTAC MINISTRA KUŠČEVIĆA BRANI SVOG SINA: ‘Ma o kojoj imovini pričamo? Pa pola Brača ima više od njega!’

Kuščević stariji kaže kako njegov sin ne bi ništa skrivao te da kod njih na otoku dugo traje da se svi potrebni papiri srede

Ministar Kuščević danima je na meti javnosti zbog vile na Braču koju 11 godina nije upisao u katastar. Suočen s tim problemom odbrusio je kako ‘hvala bogu ima puno nekeretnina’, pa mu se dogodilo ovakvo što. Na koncu je rekao da se nema grižnju savjesti i sve ovo naziva greškom.

Slično kaže i njegov otac Nenad. “Svakome se može dogoditi propust, veliki postotak zgrada nije ucrtan u katastru, ljudi kad sagrade kuću jednostavno zaborave to odraditi. Lovre je inače pedantan i pazi na sve detalje tako da me čudi kako je on to propustio napraviti. Ali da ne bi bilo zabune, obiteljsku kuću koju sada iznajmljuje, izgradio je još dok se nije bavio politikom, za obje kuće ima građevinske i uporabne dozvole i sve što navodi u imovinskoj kartici je njegovo od 2005., kada je prvi put izabran za općinskog načelnika. Da je nešto htio skrivati, ne bi to uredno prijavljivao u svim imovinskim karticama, sa točnom adresom, vrijednošću”, rekao je ministrov otac za 24 sata.

Kuščević stariji tvrdi i kako mu životno iskustvo govori da njegov sin smeta određenim ljudima koji ga žele kompromitirati pa u “nedostatku ozbiljnih optužbi pokušavaju smisliti aferu tamo gdje je nema”.

Dodaje kako njegov sin ne bi ništa skrivao te da kod njih na otoku dugo traje da se svi potrebni papiri srede.

Kuščevića se često stavljalo u kontekst najimućnijeg ministra, a njegov otac kaže kako su sve što imaju stekli svojim radom. “Ma o kojoj to imovini mi pričamo, čovjek od 44 godine, fakultetski obrazovan, radi od studentskih dana, imao je privatnu tvrtku, tri mandata je odradio kao općinski načelnik, tri puta imenovan za ministra, njegova supruga je prije iznajmljivanja radila, a sada pristojno zarađuje od turizma, dobila je u nasljedstvo stan u Splitu koji su prodali za vratiti kredit za gradnju kuće. I to da bi sad imao obiteljsku kuću iz koje iseljava svako ljeto jer je preko ljeta iznajmljuje, a za to vrijeme boravi u maloj prizemnici od 60-ak m2, i sve to u sredini u kojoj stambene nekretnine ne premašuju 1.000 € po m2. Pa polovica Bračanina imaju više nekretnina od njega”, rekao je.

