OTAC MINISTRA BUTKOVIĆA OD DRŽAVE DOBIO 110.000 KUNA: ‘Borim se k’o i svaki drugi privatnik i prelijevam iz šupljeg u prazno’

Ministar turizma Gari Cappelli prošle je godine odobrio isplatu 110.000 kuna bespovratnih sredstava Srećku Butkoviću za uređenje kampa Povile, iako ovaj ima dvije sudske presude prema kojima mora platiti 74.303,09 kuna komunalnom poduzeću Ivanj iz Novog Vinodolskog zbog neplaćenih računa za odvoz otpada, između ostalog i iz tog kampa, a koje nije naveo u natječajnoj dokumentaciji

Ocu ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, 30. travnja prošle godine je ministar turizma Gari Cappelli odobrio isplatu 110.000 kuna bespovratnih sredstava u sklopu projekta kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima. No, ta je odluka sumnjiva zbog dva razloga.

Srećko Butković je, naime, komunalnom poduzeću Ivanj iz Novog Vinodolskog dužan ukupno 74.303,09 kuna, zbog neplaćenih računa za odvoz otpada u razdobljima od kolovoza do rujna 2015. te od travnja 2016. do ožujka 2017. Trgovački sud u Rijeci je dvjema presudama naložio Butkoviću starijem da podmiri dug i plati sudske troškove. No, Index doznaje kako on to još nije učinio.

“Prva ovrha od 26.000 kuna je podmirena u cijelosti dana 28. listopada 2019., a dana 30. prosinca 2019. potpisan sporazum o plaćanju ovrhe broj 41/2017 u dvije rate: dana 9. siječnja 2020. uplaćeno je 31.518,79 kuna. Ostatak, zajedno sa kamatama, odvjetničkim i javnobilježničkim troškovima bit će plaćen do 15. veljače 2020.”, potvrdio je direktor komunalnog poduzeća Ivanj, Zoran Djak.

Dugove je Srećko Butković stvorio u nekoliko objekata koje je imao u najmu, a među njima je, doznaje se, i kamp Povile, za kojeg je dobio novac od ministarstva turizma.

Sumnjiva bliskost dvojice ministara

Osim dugova, sumnjiva je i bliskost ministara Butkovića i Cappelija. Nebrojeni su sastanci na kojima su sjedili kao gradonačelnici gradova u Primorsko-goranskoj županiji i kao ministri u Vladi Andreja Plenkovića. Zanimljivo je i što su njihova ministarstva smještena na istoj adresi, Prisavlje 14, u popularnoj “Kockici”, a imaju i istu telefonsku centralu.

Iz Ministarstva turizma izbjegli su odgovoriti na pitanja poznaje li njihov ministar Cappelli Butkovićeva oca i je li im sporna odluka o dodjeli 110.000 kuna osobi koja ima sudsku obvezu plaćana dugova. Umjesto toga, osvrnuli su se na program Konkurentnost turističkog gospodarstva. Naveli su kako su prošle godine tako sufinancirali 453 projekta, između ostalog i Butkovićev Obrt za ugostiteljstvo Lucija koji “ima sve potrebne dokumente i udovoljava svim uvjetima za dobivanje bespovratnih sredstava Ministarstva turizma za uređenje kampa Povile”.

Dugovanja nisu naznačena

Da bi dobio novac, Srećko Butković je uredno dostavio prijavni obrazac, potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja, potvrde o solventnosti i o plaćenoj boravišnoj pristojbi i drugu dokumentaciju. No, iz Ministarstva turizma su poručili kako “u navedenoj dokumentaciji nisu naznačena dugovanja”.

Iz ministarstva njegova sina su poručili kako “ministar Oleg Butković nije upoznat s dodjelom navedenih sredstava te ni na koji način nije utjecao na navedenu odluku o dodjeli kapitalne pomoći budući da se ista dodjeljuje po odgovarajućim kriterijima koje propisuje Ministarstvo turizma. Vezano uz dugovanja koja spominjete, ministar Butković se zalaže da se sva dugovanja podmiruju u cijelosti, bilo prema državi ili lokalnoj samoupravi”.

‘Kap ‘vamo, kap ‘namo’

I sam Srećko Butković je komentirao isplatu novca kojeg je dobio. Požalio se kako dijeli sudbinu svih obrtnika, da je bio financijski “kratak”, pa nije plaćao račune, već radnike. kaže da ne bi čekao sudske presude da je imao novca, a mogućnost da je dugove otplatio novcem Ministarstva turizma odbacuje, jer je ministarstvo tražilo račune za svaku stavku i novac je morao biti namjenski utrošen na uređenje kampa Povile.

“Ja imam u obrtu dva restorana, dva kafića, to nema veze s poslovanjem kampa. Ne znam da l’ se spominje, ne spominje, sve je pod istim… To je k’o da imate čašu vode i sada koja je kap ‘vamo, koja ‘namo. Glupo je tvrdit’ da je to za kamp”, rekao je Srećko Butković i dodao da je od ministarstva tražio 400 do 500 tisuća kuna, a dobio 110.

“Ja znam na šta vi ciljate, da mi je sin to, pa je on utjecao. Nije, moj prijatelju, ništa utjecao. Ja se borim ko i svaki drugi privatnik i plivam i prelijevam nekada iz šupljega u prazno”, zaključio je Butković stariji.