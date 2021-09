Od ponedjeljka je krenula nova školska godina, ali ne i za jednog učenika Osnovne škole Krapinske Toplice. Naime, sin i njegov otac, Kristijan Gaćina, ne žele nositi maske tako da svakoga dana dođu ispred škole, ali mu sin ne može ući. Zbog toga je otac danas odlučio prosvjedovati.

"Mom sinu Nikoli ne daju ući u školu zato što ne nosi takozvanu masku, koja smeta njegovom disanju. On ima osnovno pravo na obrazovanje, koje mu je uskraćeno. Po svim zakonima Božjim, po svim zakonima prirode, svaki čovjek ima pravo na disanje i to mu apsolutno nitko ne može uzeti. Međutim, u ovoj školi to nije slučaj", kazao je otac, Kristijan Gaćina za zagorje.com.

'Neka mi pokažu neki zakon'

Otac kaže kako njegov sin nema nikakvih zdravstvenih problema zbog kojih ne bi morao nositi masku, ali neće ih ni imati ako ne bude nosio masku, koju smatra štetnom za zdravlje.

"Neka mi pokažu ugovor kojeg sam ja potpisao da moj sin može nositi masku, neka mi pokažu bilo koji zakon koji zabranjuje slobodno disanje. Ako mi to pokažu, mi ćemo staviti masku i nikada je više skinuti nećemo", kaže otac.

"Maska je za učenike od petog do osmog razreda obavezna samo u zajedničkim prostorima, a to je prostor hodnika i prostor odlaska na wc, dok u učionicama učenici ne nose maske", rekao je ravnatelj Samson Štibohar.

Morala se uplesti i policija

Na pitanje hoće li učenik dobiti neopravdane sate odgovorio je samo kako roditelj ima pravo opravdati nedolazak učenika na nastavu do tri dana.

"Za sve ostalo, ako je prisutna neka bolest, nadležan je liječnik, a temeljem svojih razrednih poslova na kraju mjeseca, kad se bilježi izostanak, razrednik opravdava ili neopravdava izostanak učenika", rekao je Štibohar te naglasio da je ovo jedini takav slučaj u tamošnjoj školi, odnosno, da svi ostali učenici i nastavnici poštuju propisane mjere.

No, cijela situacija dodatno se pogoršala kada je otac Gaćina od strane djelatnika škole primjećen kako na školskom prostoru neovlašteno snima djelatnike i malodobne učenike. Ravnatelj kaže da ge je upozorio na GDPR, a nakon što se on tome izrugivao, bio je primoran i obavezan slučaj prijaviti policiji i Centru za socijalnu skrb.