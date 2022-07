Na svu sreću, potraga za dvojicom Nijemaca koji su jučer nestali na području Krka sretno je završila. Otac i maloljetni sin koji su na unajmljenoj SUP dasci veslali tijekom bure u Velebitskom kanalu, pronađeni su na Krku.

Vijest je za HRT potvrdio lučki kapetan Darko Glažar.

Potraga je trajala od sinoć. Otac i sin isplovili su oko 19 sati na SUP dasci, unatoč buri. “Otišli su na more otac i sin, 90. i 2013. godište. Supruga je alarmirala iznajmljivača apartmana koji je zvao središnjicu, s njima je dvaput provjereno da ne bi bila deiznformacija. Ono što je dobro u svemu tome je da je daska pronađena, da je veslo uredno spremljeno, što upućuje na to da su eventualno mogli isplivati. To je bilo na sjevernoj strani Krka, od Male luke otprilike dvije milje put istoka”, rekao je Glažar.

“A tko je sve sudjelovao, osim našega vozila ispostave Novi Vinodolski, tu je bila policija i jučer je također bio zrakoplov Obalne straže, a danas do kasno u noć, uz naše plovilo uključilo se i plovilo lučke kapetanije Senj, također policija, uključio se HGSS sa 17 ljudi i četiri vozila te helikopter naše vojske”, dodao je Glažar.