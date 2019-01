OTAC GABRIJELA BEBIĆA PRVI PUT PROGOVORIO U JAVNOSTI: ‘Mali je već padao. Jedino Kaleb je nešto učinila’

‘Smatram da doktorica Kaleb nije ništa kriva, da je jedina ispravno postupila. Dok su ovi drugi gledali… Kako oni nisu ništa ustanovili, meni to nije jasno niti će mi ikad biti jasno’, kazao je Gabrijelov otac ističući kako se slučaj mora razjasniti kako se nikome od roditelja ne bi dogodilo ono što se dogodilo njima

Otac Gabrijela Bebića, devetogodišnjeg dječaka koji je preminuo u Metkoviću nakon nepravodobne reakcije liječnika na njegovo stanje, prvi put je u javnosti progovorio o tragediji koja je obitelj snašla.

Mišo Bebić stao je pred kamere Otvorenog i opisao kako je njegovog sina nakon “šetanja” od liječnika do liječnika primila pedijatrica dr. Ksenija Kaleb.

Dramatični trenuci u ordinaciji dr. Kaleb

“Doktorica je povirila i pitala me što je. Ja sam joj rekao: ‘Daj pomozi, vozaju me, ovi sinoć, ovi jutros, malome mi nije dobro’. Ona je tad druge molila da pričekaju i nama rekla da uđemo. Već je mali padao, kunjkao mi je na onoj stolici, ja sam ga drmao. Nisam ni ja znao, mislio sam kako nije spavao da mu se spava. Kad smo ušli unutra, doktorica mu je pogledala prste i noge koji su već bili plavi. I onda je rekla slušajući ga: ‘Bože moj, što je ovo’. Kao ništa se ne čuje. I to je joj je bio alarm da se nešto događa”, ispričao je otac Mišo.

Njegov sin potom je prevezen u bolnicu u Split gdje je idućeg jutra umro od sepse.

Drugi su gledali, ona im je pomogla

Danas, nakon svega, ističe kako im je dr. Kaleb jedina pomogla i on je podržava.

“Smatram da doktorica Kaleb nije ništa kriva, da je jedina ispravno postupila. Dok su ovi drugi gledali… Kako oni nisu ništa ustanovili, meni to nije jasno niti će mi ikad biti jasno”, rekao je za HRT.

“Mora se otkriti istina zbog moga pokojnoga maloga. I da se ne bi desilo nekoj drugoj obitelji što se dogodilo mojoj obitelji, da su nas zavili u crno do kraja”, poručio je.