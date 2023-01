Još jedan veliki uspjeh zabilježio je KBC Zagreb. Nakon što su pacijentu transplantirali u isto vrijeme i srce i jetru, dječak je dobio nova pluća. U timovima KBC-a Zagreb je tridesetak liječnika i medicinskih sestara. Oni su u 11 dana ove godine obavili čak osam transplantacija, a dvije još traju.

Dječak je čekao pola godine na transpalntaciju pluća. I dočekao. Bila je to prva tranpslanacija pluća na djetetu obavljena u Hrvatskoj. Otac je stigao u posjet sinu nakon obavljene operacije.

'Digao je obje ruke i rekao: Pobjeđujemo'

"Čitavo vrijeme nadali smo se da će doći taj dan. I hvala Bogu, kad je došao, bilo je to veliko iznenađenje. Iznenadio je i mene i moga Franju. Franjo je digao obje ruke i rekao: Pobjeđujemo polako", kazao je za RTL Danas dječakov otac Grga Kalopić.

Dječak je dobio pluća donora iz Hrvatske, a sve do operacije bio je na respiratoru.

Na pitanje kako se osjećao svo to vrijeme, dječakov otac odgovorio je da još i sada drhti.

"Taj isti drhtaj koji sam imao tada i sad ga imam. Osjeća se dobro. Kako koji doktor dođe i kako obave preglede, odmah je i on veseliji jer kažu da ide naprijed", kaže dječakov otac.

'Dječak je dobro, večerao je ćevape'

Tim KBC-a Zageb već je obavio 19 transplantacija pluća, ali su za svaki slučaj zbog složenosti pozvali kolegu iz Beča.

"Dječak priča, jučer je večerao ćevape i to je najbolji pokazatelj kako sve ide. Za razliku od srca koje odmah radi, pluća su kao neka velika harmonika koju treba širiti i skupljati. Njima treba vremena i intenzivna rehabilitacija", pojasnio je za RTL predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb Miroslav Samaržija.

U istoj bolnici prvi put su odraslom muškarcu transplantirali dva organa - srce i jetra. Organi su stigli iz Njemačke, od istog donora. Pacijent je bolovao od nasljedne metaboličke bolesti.

"On se vrlo rano nakon operacije počeo brzo oporavljati. Danas hoda, osjeća se jako dobro. Ima odličnu funkciju jetre i srca. To je jako rijetko i u svjetskim razmjerima. To su anegdotalni slučajevi. Veliki pothvat hrvatske medicine", kazao je predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb Davor Miličić.

Presađivanje srca i jetre trajalo duže od 10 sati

Te su operacije bile složene, trajale su duže od 10 sati. Najprije se transplantiralo srce, a potom jetra.

"Prvi put dogodilo se da na dvije razine moramo raditi anesteziju i intenzivnu medicinu; prvo srce, pa pluća. Ja sam ponosan i izuzetno sretan da djelatnici Klinike za anesteziologiju, i intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb samostalno obavljaju ovakve zadatke", govori predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb Slobodan Mihaljević.

Od početka godine u KBC-u Zagreb obavljeno je čak osam transplantacija pa za liječničke timove koji ih obavljaju odmora praktički i nema.

"Kod nas ne postoji skijaška sezona, tako da nije to jednostavno. Posebno jer većina nas diže telefone volonterski. Ne postoji nekakav određeni strukturalni proces tko se koji dan treba javiti za transplantaciju srca", kaže voditelj Odjela za kardijalnu kirurgiju odraslih KBC-a Zagreb Hrvoje Gašparović.