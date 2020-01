OSUMNJIČENI ZA UBOJSTVO BANKARA IMA VIKENDICU NA ČIOVU; Mještani u nevjerici: ‘To je s njim jednostavno nespojivo…’

Tomislav Viktor Basa posjeduje vikendicu na Čiovu pokraj Trogira: ‘Šokirani smo skroz, pamtimo ga kao jednog finog, pristojnog, druželjubivog susjeda, uvijek bi s njim rado popričali’

Osumnjičeni za ubojstvo bankara Ibrahima Dedića, Tomislav Viktor Basa, ima vikendicu u mjestu Okrug Donji na Čiovu pokraj Trogira u kojoj tradicionalno boravi tijekom ljeta, doznaje Slobodna Dalmacija.

Mještani s predjela Punta s kojima s susretao tijekom ljetnih boravaka šokirani su viješću o uhićenju susjeda. O Basi imaju samo riječi hvale, tvrde da je miran, staložen i vrlo druželjubivi čovjek s kojim nikada nisu imali nikakvih problema.

TKO JE ČOVJEK UHIĆEN ZBOG UBOJSTVA BANKARA? Sudjelovao u ‘Bljesku’ ‘Oluji’, branitelji u šoku: ‘Taj dečko nikada nije radio ekscese’

Za obljetnicu Oluje boravio u Čavoglavama

“Nakon što je na TV-u izašla snimka čovjeka koji se sumnjiči za ubojstvo tog bankara, prvo sam promislila, ma čekaj, pa ovaj čovjek skroz sliči našem Tomi. Sliče za nevirovat. Sekundu poslije počeli su zvonit telefon, mobitel, svi su se uznemirili, svi su shvatili kako je to stvarno naš susjed Tomo. Šokirani smo skroz, pamtimo ga kao jednog finog, pristojnog, druželjubivog susjeda, uvijek bi s njim rado popričali. Koliko znamo rastavio se, ima jednu kćer. Tu kuću, tako barem mi znamo, ima i nadalje, ako on ljeti ne dođe na odmor, iznajmljuje je gostima. Čuli smo se svi između sebe, i doslovce ne možemo virovat da je Tomo osumnjičen za tako nešto. To s njim povezati ne možemo, jednostavno nespojivo”, kažu stanovnici Čiova te dodaju kako je osumnjičeni svake godine za obljetnicu Oluje boravio u Čavoglavama.

OSUMNJIČENOM ZA UBOJSTVO BANKARA IBRAHIMA DEDIĆA ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR: Postoji osnovana opasnost od bijega