OSUMNJIČENI PODUZETNIK IZ BIH: ‘Morali smo tražiti od Plenkovića da se uključi… Hrvatske šume i Most su nas ucjenjivali’

Oglasio se Milenko Bašić, osumnjičeni investitor u vjetroelektrani Krš-Pađene

Poduzetnik Milenko Bašić iz BiH, drugoosumnjičenik u aferi Vjetroelektrana, dao je intervju za Večernji list u kojem tvrdi kako su ga Hrvatske šume i Most ucijenjivali. Bašić je kazao kako su zbog pravne nesigurnosti i nedosljednosti zakona i propisa “bili prisiljeni nekoliko puta od Vlade RH i premijera tražiti da se uključe i upute nas tko je zapravo nadležan”

Kazao je kako su ga kontaktirali iz policije te kako su pretražili njegove prostorije u kojima boravi u Zagrebu te tvrdi kako nijedan postupak od početka gradnje vjetroelektrane nije bio nezakonit te da mu se nije pogodovalo. Bašić je trenutno nedostupan hrvatskom pravosuđu.

“Vjetroelektrana je završena i puštena u cijelosti u rad sa svim potrebnim i zakonitim dozvolama. Nijedna dozvola nije dobivena mimo zakona i procedura, štoviše, neke nakon raznih opstrukcija i ucjena koje će se, nadam se, sada razjasniti u ovoj istrazi”, kaže Bašić.

Poznaje Rimac i uhićenog šefa Hrvatskih šuma

Rekao je kako poznaje Josipu Rimac još od kada je bila gradonačelnica Knina u kojem se razvijala njihova investicija. “S njom smo surađivali, kao i s načelnicima ostalih općina u kojima se nalazi naš vjetropark, jer su te općine bile vrlo zainteresirane da se investicija uspješno realizira zbog toga što se od svakog proizvedenog kilovatsata lokalnoj zajednici uplaćuje 1 lipa. To znači da će Grad Knin i Općina Ervenik od C.E.M.P.-a godišnje imati oko 4,6 milijuna kuna prihoda”.

Kazao je kako poznaje još jednog osumnjičenika u ovoj aferi, Krunoslava Jakupčića iz Hrvatskih šuma s kojim je održao nekoliko sastanaka. “S Hrvatskim šumama imamo potpisan ugovor od 4. travnja 2017. (koji je potpisao g. Jakupčić), vezano uz projekt izgradnje vjetroelektrane Krš – Pađene. Po tom ugovoru trebali smo izgraditi šumske putove poštujući sve propisane uvjete Hrvatskih šuma u roku od 12 mjeseci, što smo i ispunili i u izgradnju uložili 29 milijuna kuna.

Nakon 18 mjeseci tijekom kojih su Hrvatske šume vršile razne pritiske i ucjenjivale investitora vezano uz iznos za koji će priznati izgrađene ceste, Šume šalju ponudu i procjenu izgradnje cesta na 9 milijuna kuna, iako je vrijednost radova 29 milijuna kuna. Da, bilo je pritisaka na nas da platimo nešto dva puta. Tako su nas natjerali da im izgradimo ceste, predamo ih bez nadoknade i godišnje plaćamo oko milijun kuna Hrvatskim šumama. Sve po tom međusobno potpisanom ugovoru koji je izradio i potpisao g. Jakupčić. Kasnije nas je tražio i vršio pritisak da na te iste ceste još platimo i služnost na 30 godina ili nam neće dati suglasnost za uporabnu dozvolu”, kaže Bašić.

‘Ćorić je ispravio grešku’

Poručuje kako Hrvatske šume nikad nisu ispunile svoju obvezu iz ugovora. Na pitanje je li Josipa Rimac primila mito, sumnjiči ju se za primanje 45 tisuća eura, Bašić kaže da je to izmišljotina što se njega i njegove kompanije tiče.

“Već sam ranije spominjao da je predstavnik Mosta, opcije koja je tada bila na čelu Ministarstva okoliša i energetike, tražio od nas najprije 8 milijuna eura, a kasnije 5 milijuna eura pozajmice za osnivanje njihove Etične banke. Zauzvrat oni ne bi blokirali izmjenu našeg projekta, a u protivnom, natjerali bi nas da instaliramo 71 agregat stare tehnologije snage 142 MW umjesto 48 agregata nove tehnologije snage 142 MW. Most je to blokirao samo zato što nismo pristali dati novac za Etičnu banku. Jasno je o čemu se tu radilo i sve to prijavili smo DORH-u. Što se tiče Ćorića, on je samo ispravio grešku Mostova ministra Dobrovića te omogućio da se radi s novom tehnologijom koja ima bitno manji utjecaj na okoliš”, kazao je Bašić za Večernji list.