BIVŠI MINISTAR: ‘Prijetio mi je osumnjičeni investitor’; Drugi ministar: ‘Agresivan je’; Aktualni: ‘Neću govoriti o njegovoj osebujnosti’

Iako je Ćorić osobno deblokirao sporni projekt koji je sada pod istragom, tvrdi kako je tako štitio Hrvatsku od tužbe

Svi ministri uključeni u projekt vjetroelektrane, od akutalnog ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, njegovog prethodnika iz Plenkovićeve i Oreškovićeve vlade Slavena Dobrovića do Ivana Vrdoljaka i Radimira Čaćića koji su u Milanovićevoj vladi bili ministar graditeljstva te potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, gostovali su u Otvorenom na HRT-u.

Ministar Ćorić, koji je osobno deblokirao projekt zbog kojeg je uhićena Josipa Rimac i niz drugih HDZ-ovih dužnosnika te poduzetnici, ponovio je da, što se tiče utjecaja na okoliš, projekt ispravan.

ĆORIĆ JE OSOBNO DEBLOKIRAO PROJEKT NA KOJEM SU PLJAČKALI RIMAC I HDZ-OVCI: Sada ne želi otkriti je li došlo do jednog sumnjivog sastanka

Štoviše, tvrdi kako je njegova odluka donesena 31. 7. 2017. godine, kojom je deblokiran projekt vjetroelektrane, u interesu Hrvatske jer nas je zaštitila od pravnog slučaja i kasnijeg plaćanja naknade.

Skrenuo je pozornost da bi o samom modelu, sustavu poticaja i odlukama koje su donesene i na temelju kojih je projekt zaživio više moći govoriti Ivan Vrdoljak, koji je bio ministar graditeljstva i prostornog uređenja i ministar gospodarstva u Vladi Zorana Milanovića, te Radimir Čačić, nekadašnji prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva u toj Vladi, jer su te odluke donesene za vrijeme te Vlade.

‘Uštedio sam Hrvatskoj sedam milijardi kuna’

Dvojica bivših predsjednika HNS-a potom su se žestoko posvađali. Vrdoljak je prozvan jer su ugovori potpisani 31. 12. 2013. umjesto 1. siječnja 2014. Tvrdi kako je time Hrvatskoj ušteđeno sedam milijardi kuna, dok Čačić tvrdi kako je zbog te odluke Hrvatska plaila milijardu kuna više.

“Poslušajte sjednice vlade iz 2012. godine. 31. 10. je donesen tarifni sustav kojim je povećana cijena za vjetroelektrane, produžen ugovor s 12 na 14 godina , a onda mojim dolaskom 2013. sukladno zakonima smo 31. 10. donijeli tarifni sustav gdje smo vjetroelektrane od planiranih otprije godinu dana 1200 MW prebacili na referentne cijene i tržišne vrijednosti. Naravno da taj tarifni sustav stupa na snagu 1. 1. i svatko tko u međuvremenu dostavi svu dokumentaciju s 31. 12. dobiva svoj ugovor jer taj sustav po zakonu stupa na snagu s 1. 1. 2014. godine. Da su se potpisali ugovori, onda bi sigurno svi investitori na arbitražnim sudovima stotine milijardi eura naplatili Republici Hrvatskoj, a nitko za to ne bi bio odgovoran”, rekao je Vrdoljak i potom prozvao Čačića da je povećao cijenu i vrlo jako izašao u susret investitorima, no Čačić kaže da i dalje stoji iza odluka i da ništa nije sporno.

‘Potpisao je milijardu kuna skuplji ugovor’

“Naslijedili smo sustav iz 2007. koji je imao ogromne cijene na solarima, relativno niže na vjetroelektranama. Tada smo u skladu s direktivama EU morali ići na 20-20-20 posto. Bili smo tada, mislim, na 12,5 ili 13 posto, donijeli smo odluke, naše stručne službe, mi smo ih prihvatili, dali smo tarife. Nakon toga se normalno išlo prema 2013. kada je sve prihvaćeno za vrijeme ministra Vrdoljaka, smanjene su i cijene s 1. 1. jer je trend išao u tom smjeru”, rekao je Čačić, dodajući da se tu postavlja jedno jednostavno pitanje – bi li itko u ovoj sobi, da je slučajno odgovorna osoba, 31. 12. potpisao ugovore koji su za milijardu kuna skuplji za hrvatske građane u odnosu na 1. 1.

“Ako takav postoji u ovoj zemlji, nek se javi. Ja, vjerujte mi, nikad to ne bih učinio”, poručio je Čačić.

“Postoje svjedočenja, već su dana na USKOK-u, par godina gdje ljudi iz Ministarstva potvrđuju da su u pisanoj formi upozoravali ministra da to ne radi, da preskače procedure, da radi stvari na protuzakonit način, ali je učinjeno. Mi tu milijardu plaćamo, a o tim uštedama o kojima govori Vrdoljak, to je presmiješno uopće komentirati”, rekao je također Čačić.

Vrdoljak je rekao da se radi o vrhuncu nepristojnosti i neistinama. “Uzimaju se zasluge za sve odluke koje su donesene 2013. i 2014. osim jedne. Ja ću samo reći jednu stvar: pozivam građane Hrvatske, preslušajte tonske zapise sjednice vlade. Pogledajte dokumente koji su doneseni. Nije istina da je smanjena cijena za vjetroelektrane, nego je ukinuta mojom odlukom 31. 10. 2013. godine. I tu je ušteda 7 milijardi”, poručio je Vrdoljak.

Je li preskakao proceduru, pitala ga je voditeljica Zrinka Grancarić. “Vjerovali ili ne, ali i sam Čačić je rekao da to nisu moji dokumenti”, rekao je Vrdoljak. “Jesu, njegovi su dokumenti”, uzvratio je Čačić.

‘Izašao sam prije pet godina, mogli ste tisuću puta promijeniti’

“Izašao sam iz Ministarstva prije 5 godina, ako nešto nije valjalo, mogli ste tisuću puta provjeriti. Prije sedam godina je bio taj slučaj, sada se obnavlja pamćenje gospodinu Čačiću koji se, by the way, bio jako založio da se poskupi tarifa vjetroelektranama, pa čak i meni urigirao da to ne diram još godinu dana. Ja sam to svojom odlukom zaustavio, 7 milijardi uštedio i na taj način pomogao hrvatskim građanima”, rekao je Vrdoljak.

No čini se da svi slažu kako je investitor krajnje neugodan čovjek.

‘Rekao mi je – mi se znamo obračunati s neprijateljima’

Čačić je rekao da se nije prijetilo Vrdoljaku, nego njemu. Prijetio mu je, tvrdi, Milenko Bašić, investitor u vjetropark Krš-Pađene, i jedan od osumnjičenih u aferi s vjetroelektranama.

“Meni je prijetio vlasnik tvrtke za koga ja nikad nisam čuo ni vidio nikad prije u životu, gospodin Bašić. Došao lijepo čovjek i veli: “Slušajte, mi se znamo obračunati sa svojim neprijateljima, a nagraditi svoje prijatelje”, naveo je Čačić, dodavši da je to prijavio policiji te da nema pojma niti ga zanima je li se što dogodilo.

“Prijateljima se ne prijeti”, poručio je. Rekao je i da se nije radilo o riječima, već o pisanoj poruci koju je predao policiji.

‘Tko je nama ostao? Investitotir koji znaju ‘nagrađivati i kažnjavati’

I Slaven Dobrović, ministar zaštite okoliša i energetike u vladama Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića, kaže kako je investitor imao agresivan pristup, ali objašnjava kako su nam jedino takvi i ostali zbog neuređenosti sustava.-

Izrazio je žaljenje što se vjetroenergiju isključivo predstavlja kao negativnu stvar te rekao da ne bi htio da takva poruka ode u javnost. “Obnovljivi izvori energije su u interesu RH i svih njezinih građana i moramo činiti sve da ubrzamo izgradnju i dekarbonizaciju naše energetike, a to bez vjetra i fotonaponskih sustava ne ide”, rekao je Dobrović.

Dobrović je rekao da smo neuređena država u kojoj investitori ne znaju što ih čeka. “Zato su Austrijanci pobjegli, to su fina gospoda koja gledaju gdje, kako, ulože, sve se zna, gdje, kuda… I tko je nama ostao? Investitori koji, po riječima gospodina Čačića, znaju nagrađivati i kažnjavati. To su neugodni investitori i, nažalost, to je posljedica našeg neuređenog sustava”, rekao je Dobrović.

Dobrović je kao ministar bio zatražio dodatnu studiju utjecaja projekta na okoliš. Kad je došao zahtjev za projekt, koji je doživio određene promjene, uprave su dale mišljenje da je obvezno napraviti ocjenu o prihvatljivosti na ekološku mrežu, rekao je.

I onda uslijedili pritisci

“Ne uvažavati takvo mišljenje znači riskirati tužbu jer smo mi ipak jedna civilizirana zemlja u ovom drugom sektoru, vidim da državni aparat nismo još uredili, ali postoje udruge koje to prate, i naravno da je to utuživo. Ono što sam ja napravio i jedino mogao napraviti je uzeti u obzir stručne službe i dati mišljenje kakvo sam dao”, rekao je Dobrović.

Kaže da investitor s time nikako nije bilo zadovoljan te da su uslijedili pritisci. “Meni se nije prijetilo, međutim, investitora sam također upoznao, on ima svoj jedan agresivan pristup. Međutim, ostali smo pri rješenju kakvo je izdano u ožujku 2017. godine”, rekao je Dobrović.

Ćorić je kazao kako je gospodin Bašić došao u ministarstvo sa svojim odvjetnicima i da se radi o čovjeku sa snažnim ekonomskim interesima. Imao je ga je prilike upoznati ali, kako je kazao, ne želi govoriti o “osebujnosti gospodina Bašića”

Nabrajajući čitav niz mišljenja, Ćorić ističe kako je “31. 7. doneseno mišljenje, kakvo Dobrović ne podržava, i ja držim da je u interesu Hrvatske jer nas je zaštitilo od pravnog slučaja i kasnijeg plaćanja naknade drugoj strani zbog propuštene dobiti,” tvrdu Ćorić

Naveo je kako je Visoki upravni sud odbacio žalbu Zelene akcije. Donesena je odluka da se po službenoj dužnosti Dobrovićevo mišljenje promijeni. “Na taj način Ministarstvo ni na koji način nije utjecalo na ovaj slučaj. (…) Vodili smo se time da zaštitimo dugoročno interes Republike Hrvatske”, poručio je Ćorić. Dodao je da očito postoje neke devijacije, ali da to više nije bilo u ingerenciji njegovog ministarstva.

‘Ovo klijentelistički slučaj par excellence’

Dobrović se i dalje ne slaže s ovom odlukom. “Ako je DORH tu tako važan, pa što se oni nisu supotpisali? To je jedna alibi politika. Ministar donosi odluku, odnosno, on se služi stručnim službama. U pitanju su staništa. Pa gdje su stručne službe?, upitao se Dobrović.

“To što je na našem Upravnom sudu Ministarstvo prošlo dobro, to ne znači da će Hrvatska proći dobro na Europskom sudu, zato što to slijedi. Ako se ne varam, neki dan je stiglo upozorenje iz EK da se ne postupa dobro u pogledu Direktive o staništima”, dodao je.

Ćorić je rekao da je kao ekonomist promišljao o dugoročnom financijskom interesu Hrvatske te da Dobrović propušta reći da je ocjena Ministarstva propisala vrlo stroge mjere monitoringa svih vrsta staništa na tom području.

Dobrović smatra da je ovo klijentelistički slučaj par excellence. “Iako ministar Ćorić to brani, i ta je odluka itekako išla na ruku ovome projektu, rekao je.