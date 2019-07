OSUMNJIČENI ILI SUPRUGA POKUŠALI OČISTITI KRV: Nijemac koji je ubio Hrvata zločin počinio zbog svoje žene?

Nije pronađeno oružje, međutim neslužbene informacije upućuju na to da je izboden nožem

Christian Baburić, Hrvat rođen u gastrabajterskoj obitelji u Njemačkoj, pronađen je mrtav u šumi pored grada Lauf an der Pegnitz u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Pronašao ga je berač gljiva, a kako njemački mediji pišu, čini se da je Christian žrtva ljubavnog trokuta, odnosno, ubijen je zbog ljubomore, piše 24sata.

Njemačka policija privela je muškarca (31) i ženu (32), a dok se žena može braniti sa slobode, muškarac je u zatvoru. Njega sumnjiče da je u noći na nedjelju ubio Christiana jer su obojica bili zaljubljeni u istu ženu koja je udana. Čini se da je riječ o istoj osumnjičenoj ženi. Kako piše njemački Bild, osumnjičeni su se navodno poznavali.

Muž i žena navodno očistili krv

Christian je živio sa 71-godišnjom majkom i tu večer je izašao iz kuće te ušao u automobil osumnjičenog koji ga je ispred čekao. Došlo je do svađe i nije poznato gdje je mladić ubijen. Nije pronađeno oružje, međutim neslužbene informacije upućuju na to da je izboden nožem. U automobilu koji je policija zaplijenila pronađeni su tragovi krvi koju su osumnjičeni ili njegova supruga pokušali očistiti. Njemačka policija kaže da su ispitivali par i da su oni davali proturječne izjave, no, zanijekali su ubojstvo. Njemačka policija nije otkrila Hrvatovo ime, no 24sata je otkrio o kome je riječ preko Hrvata koji žive u Laufu.

Christianova rodbina otkriva da je njegov otac umro prije godinu dana i da je njegova majka u Laufu sada ostala sama.