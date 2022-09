Uoči sjednice Vlade ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica komentirao je aktualna događanja. Prvo se osrnuo na stravično ubojstvo u Novskoj u kojem je muškarac ubio suprugu pa presudio i samom sebi.

'Zgrožen sam ovim ubojstvom'

"Zgrožen sam ovim ubojstvom, bez obzira na to što moje riječi ne znače puno izrazio bih sućut obitelji ubijene žene. U proteklom razdoblju smo učinili puno toga u dijelu postrožavanja kazni. Izmijenili smo i kazneni zakon, širimo mrežu podrške žrtvama i svjedocima. Imamo konkretne razgovore i suradnje s udrugama", kazao je Malenica.

"Mi smo zakonodavni okvir postavili široko, no u konkretnom slučaju odluka je na državnom odvjetniku i sucu koji moraju donijeti odluku ovisno o svakom konkretnom slučaju", dodao je. Što misli o uvođenju femicida u kazneni zakon, odgovorio je: "Uvrštavanjem femicida kao novog kaznenog djela ne bi se postigao novi efekt. Imamo kazneni zakon i djela tako posložena da već sad postoji zaštita kroz zakon."

Osuđeni pedofil radi s djecom s posebnim potrebama: 'To je neshvatljivo i neprihvatljivo'

O slučaju osuđenog pedofila koji je rad za opće dobro dobio u udruzi s djecom s poteškoćama u razvoju govorio je i ministar Malenica:

"Upoznat sam s tim slučajem i mi smo pokrenuli interne postupke. To je neshvatljivo i neprihvatljivo da se to dogodilo. Smatram da ta osoba nije ni trebala biti upućena u tu udrugu. Tu ćemo poduzeti mjere da se to ne ponovi. Ako utvrdimo da je došlo do greške svakako ćemo utvrditi odgovornost, ako je i potrebno sankcionirati određenu osobe koje su odlučivale o konkretnom slučaju. Držim da je to neprihvatljivo da takva osoba ide na rad u tu udrugu", kazao je ministar i rekao da je očito došlo do pogreške u sustavu.

Odgovornost je na probacijskom uredu koja odlučuje gdje će osoba biti poslana, dodao je.

O posljedicama pljačke INA-e

Na pitanje može li "pljačka stoljeća" u INA-i biti povod za poništenje međudioničarskog ugovora Vlade i MOL-a, odgovorio je: 'Resorno ministarstvo će revidirati ugovor i vidjeti postoje li mogućnosti da se ugovor mijenja. Sad se vidi da sustav upravljanja u INA-i ne funkcionira. Da odnos između Hrvatske i Mađarske strane ne funkcionira. Tako da ćemo u tom dijelu razmotriti i ugovor s MOL-om'.