Policija i USKOK su u četvrtak objavili kako su uhitili nekoliko osoba koje su zatvorenicima Kaznenog doma u Lepoglavi "švercale" mobitele, SIM kartice i USB stickove.

Kako doznaje Jutarnji list, to je samo dio onoga što su zatvorenici dobivali u svoje ćelije "ispod stola". Tako je Amiru Mafalaniju, osuđenome zbog sudjelovanja u pripremi ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, majka Branka je u zatvor slala porniće, videospotove Cece Ražnatović i gomilu najnovijih filmova i serija.

To je činila preko još dvojice osuđenih ubojica Dražena Dorčeca, osuđenoga na 40 godina zatvora zbog dvostrukoga ubojstva prilikom pljačke Fine u Đurđevcu 2006. godine te serijskoga ubojice Dragana Junga također osuđenoga na 40 godina zatvora.

Steroidi za smirenje

Armendu Musliuu, osuđenom na 30 godina zatvora zbog otmice i ubojstva Juraja Bajde, sina direktora slovenske naftne kompanije Petrol, Mafalanijeva majka je na traženje nepoznatih osoba u zatvor poslala mobitel sa SIM karticom te steroide, kao sredstva za smirenje.

Policija je nakon kriminalističkoga istraživanja, koje je između ostaloga uključivalo i posebne dokazne radnje, odnosno tajno snimanje telefonskih razgovora osumnjičenika, USKOK-u prijavila ukupno pet osoba.

Mafalanija i Musliua, Mafalanijevu majku Branku (65), te dvojicu zaposlenika zatvora u Lepoglavi: Marijana Končevskog, koji je u zatvoru bio strukovni učitelj za stolare na Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu, te Roberta Teodora Šepaka, višeg stručnoga savjetnika u Odjelu za tretman u Lepoglavi.

'Šverc' je išao na dva načina

Iako je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je dio dostave CD-ova išao i preko njih, Dorčec i Jung ne nalaze se među osumnjičenima. Prema optužbama policije i USKOK-a, dostavljanje predmeta u zatvor funkcioniralo je na dva načina.

Mobitel sa SIM karticama, zatim steroide i sredstva za smirenje, kao i CD-ove s filmovima, Končevski bi dobivao poštom, od Mafalanijeve majke ili od nepoznatih osoba bliskih Musliuu.

Končevski bi zatim, budući da nije bio pregledavan na ulazu u zatvor, te predmete unosio te ih predavao Mafalaniju i Musliuu za što je dobivao i manje novčane iznose. Za mobitel je, sumnja policija, dobio 500 eura, dok je za unos CD-ova dobivao po par stotina kuna.

Preko Šepaka je, sumnja policija, primopredaja išla drugačije. Naime, Šepak je između ostaloga, u Lepoglavi bio zadužen za preuzimanje i distribuciju poštanskih pošiljki. U dogovoru s Mafalanijevom majkom, koja je CD-ove slala na Dragana Junga i Dražena Dorčeca, Šepak bi, umjesto da te pošiljke otvori i dostavi u Odjel osiguranja radi provjere sadržaja, donosio Mafalaniju, Jungu i Dorčecu.

Šepak je, naime, osumnjičen samo za prijenos CD-ova s filmovima, a ne i mobitela ili zabranjenih supstancija, a za razliku Končevskoga on za to nije dobivao nikakvu naknadu već je to po svemu sudeći činio iz usluge.