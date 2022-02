Igor Vidas je već dulje od dva desetljeća na čelu Lučke uprave u Novalji iako je prvo uhićen, a potom i nepravomoćno osuđen zbog zlouporabe položaja i ovlasti u istoj toj Upravi. A kada je kazneni postupak vječitom šefu Lučke uprave postao prepreka u javljanju na natječaj, to je kao uvjet ukinuto, piše RTL-ova Potraga.

Vidas u tome ne vidi ništa sporno, tvrdi da natječaj nije namješten, a optužnicu smatra tek nesporazumom.

Njegove odgovore bilo bi šteta ne prenijeti u potpunosti.

'Nisam mogao naći račune'

"To je period od četiri godine. Najprije su rekli da je 800, pa 600, pa 400, pa je došlo 100, na kraju presuda na 6 i po tisuća kuna za neki računi koje ja nisam mogao naći", kaže te tvrdi da nije uzimao novac od Lučke kapetanije za osobne troškove.

"Recimo ako imate reprezentaciju 20 tisuća kn, a potrošite 40 evo tu je onda ide razlika firma vam mora platiti porez i to ide vama. Dakle, jedan rebalans napravit sa upravnim vijeće do svega toga ne bi bilo došlo. Ja to nisam znal i nisam napravil. Mislil san ako ne kradem da mi se ne može ništa dogoditi, da sam čist", kazao je Vidas.

HDZ-ovac, baš kao i upravno vijeće

Svoj posao u Lučkoj kapetaniji radi sve ove godine dok čeka odluku drugostupanjskog suda, u njegovu slučaju to je Vrhovni sud, koji punih pet godina nije odlučio hoće li kaznu poništiti, potvrditi je ili možda povećati.

Vidas je, naime, HDZ-ovac, baš kao i većina u Upravnom vijeću koje ga je odabralo. Trojica su članovi HDZ-a, jedan HSS-a bez kojeg HDZ u Novalji ne bi imao većinu u Gradskom vijeću. I nitko od njih, a svi su bili spremni govoriti, u svemu ne vidi nikakav problem.

