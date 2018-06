PULJAK LUKAVO SPUSTIO KOLINDI: ‘Jedina efikasna demografska politika je da se makne ona i cijeli HDZ i SDP’

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavila je danas nove demografske mjere, čime nije nimalo impresionirala Ivicu Puljaka iz stranke Pametno.

Inspirirani Puljak tako je ironično zaključio kako bi jedina efikasna demografska politika bila kada bi se cijela politička scena koja je sudjelovala u upropaštavanju ove zemlje zauvijek maknula te smatra kako je Grabar-Kitarović baš tako trebala započeti svoj govor.

DEMOGRAFSKE MJERE PREDSJEDNICE: Smanjiti poreze, povećati neto plaću, riješiti ovrhe; ‘To je pitanje opstanka države i naroda’

‘Da se iskupim povući ću se u izolaciju’

“Predsjednica predstavlja demografsku politiku. Nadao sam se da će reći nešto u ovom stilu: “Dragi sugrađani, jedina efikasna demografska politika je da se ja, moji suradnici, cijeli HDZ, SDP i svi koji su sudjelovali u upropaštavanju ove zemlje zauvijek maknemo s političke scene. S obzirom na to da njih ne mogu maknuti, ali sebe mogu, danas dajem ostavku na mjesto predsjednice Republike Hrvatske. Jako mi je žao što sam lagala, varala, izmišljala i griješila, mišlju, riječju, djelom i propustom.

Da se iskupim povući ću se u izolaciju i više za mene nećete čuti niti ćete me vidjeti u javnosti. Nadam se da će se radi toga barem netko odlučiti na ostanak u Hrvatskoj, a možda se netko i vrati. Jako mi je žao radi svega što sam radila do sada i pozivam i sve moje drugove iz HDZ-a i SDP-a da naprave isto kao i ja, da se zauvijek povuku iz javnosti”, napisao je Puljak na svom Facebook profil, jasno dajući do znanja što misli o trenutačnoj političkoj sceni.