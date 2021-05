OSTOJIĆU JE ŽALOSNO SA ČIM SE HVALI SPLITSKI ŽUPAN: ‘Ako se igraš s vatrom neće ti se dogoditi ništa, ako si u HDZ-u’

‘Trebao bi odgovarati zakonima, podmetanje požara je opasna radnja i zakon bi se time trebao odnositi na sve, pa i na župana’, smatra Ostojić

Ranko Ostojić, kandidat SDP-a za župana Splitsko-dalmatinske županije na predstojećim lokalnim izborima, komentirao je slučaj aktualnog župana Splitsko-dalmatinske županije, Blaženka Bobana, koji je izjavio da je inscenirao požar na setu horor filma koji se 2005. trebao snimati u Solinu.

“Gospodin Boban očito ne poznaje zakon, ali žalosno je što ga ne poznaje ni DORH ni policija. To pokazuje da ako se igraš s vatrom neće ti se dogoditi ništa, ako si u HDZ-u. Trebao bi odgovarati zakonima, podmetanje požara je opasna radnja i zakon bi se time trebao odnositi na sve, pa i na župana. Žalosno je da se on time hvali”, poručio je Ostojić.

Otići će u zastaru?

Moglo bi se dogoditi da cijeli slučaj nakon 15 godina ode u zastaru, no Ostojić tvrdi da u zakonu stoji da, ako je materijalna šteta veća od pola milijuna dolara, onda zastara nastupa tek nakon 25 godina.

“Ovo je strašno i zbog toga što ta osoba pali ono što mu se ne sviđa. To su neki drugi režimi isto tako radili, palili su knjige, a znamo što se nakon toga dogodilo. Imamo vodećeg čovjeka županije koji se mrtav-hladan hvali time da je spalio nešto što mu se nije sviđalo. Ministrica turizma je jednako sve to slušala, kako je on tjerao filmaše koji donose novac u Hrvatsku”, rekao je Ostojić.

Incident u Borovu Selu

Govoreći o incidentu u Borovu Selu, kad je skupina navijača skandirala uvrede za Srbe, dok je policijsko vozilo patroliralo za njima, Ostojić je rekao da je policija tamo bila da ih zaštiti dok skandiraju takve fašističke pozdrave.

“Žalosno je što policija sluša politički diktat. Oni bi se trebali voditi zakonom. Trebali su primijeniti zakon, prekinuti takvu stvar i spriječiti da se to dogodi. Poticanje mržnje mora biti spriječeno”, rekao je Ostojić za N1.

