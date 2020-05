OSTOJIĆ OPET PROZVAO ODGOVORNE: ‘Tko je s mise u Solinu išao u splitski Dom za starije? Je li tada virus ušao tamo?’

‘Kažu da su 27. veljače zabranili posjete. To nije istina, to je bila preporuka i čujete od ljudi koji su se zarazili i od osoblja staračkog doma koji tvrde da to nije istina, nisu imali ni zaštitnu opremu i sada preživljavaju samo oni koji nisu došli u kontakt s ljudima’, kazao je SDP-ovac Ranko Ostojić o slučaju zaraze u splitskom Domu za starije

Bivši ministar unutarnjih poslova i SDP-ov saborski zastupnik Ranko Ostojić u emisiji “Točka na tjedan” N1 televizije ponovno se osvrnuo na slučaj proboja koronavirusa u Dom za starije osobe u Splitu, a komentirao je i ostavku ministra obrane Damira Krstičevića.

“Najgore od svega je što bi Hrvatska trebala biti bez ministra obrane jako dugo razdoblje. To ne radi nijedna ozbiljna država i mogli bi biti bez ministra obrane nekoliko mjeseci. To je jako opasna situacija. Ne smije se dogoditi državi da ostane bez ministra obrane. Prevladao je strah da ne može dobiti 76 glasova za novog ministra, ali u ovo doba koronakrize se ne moraju poštovati ni zakoni ni Ustav, a to je odlika HDZ-a”, kazao je Ostojić.

‘U splitskom Domu sada se spašavaju prethodni propusti’

Što se tiče situacije oko zaraze koronavirusom u Doma za starije u Splitu, o čemu je već više puta javno govorio, Ostojić je kazao da se ondje sada “spašavaju prethodni propusti”.

“… od imenovanja osobe koja ne zadovoljava kriterije da bude ravnatelj i situacije da skrivaju najvažniju istinu, a to je da sve mjere koje su nalagali nisu mogli provesti i to potvrđuju i riječi osoblja u Domu i štićenici. Ako sami šivate maske i nemate za opremu, onda ste opasni za štićenike i okolinu. Žalosti da nakon reakcija tijekom noćne evakuacije gdje ministri Beroš i Bedeković kažu da ako je netko znao da imaju temperaturu će snositi sankcije i onda za mjesec dana mijenjaju mišljenje i sve je u redu. U odnosu na broj stanovnika Splitsko-dalmatinska županija je najgora po broju zaraženih, a u županijskom stožeru su ljudi koji su zajedno sa županom Blaženkom Bobanom u istragama za stvari koje su zajedno radili”, kazao je Ostojić.

‘Tko je i zašto skrivao istinu o temperaturama i simptomima?’

“Kažu da su 27. veljače zabranili posjete. To nije istina, to je bila preporuka i čujete od ljudi koji su se zarazili i od osoblja staračkog doma koji tvrde da to nije istina, nisu imali ni zaštitnu opremu i sada preživljavaju samo oni koji nisu došli u kontakt s ljudima. Tek 27. ožujka, mjesec dana nakon preporuke se zabranjuju posjete. Stožer pokušava skinuti sa sebe odgovornost, a oni su navedeni kao oni koji trebaju opskrbiti sa zdravstvenom opremom, ali tada nije bilo opreme i počela se dijeliti tek 11. travnja kada su stigla nova pravila. Bitno je u ovoj priči tko je i zašto skrivao istinu o temperaturama i simptomima”, nastavio je Ostojić.

Nadalje, rekao je kako su se 19. ožujka na misi u Solinu zarazili i solinski gradonačelnik i župnik.

“Pogledajte koliko se ljudi zarazilo i nitko nije rekao nijednu riječ ni packu. Je li tada došlo do ulaska virusa u Dom u Vukovarskoj”, zapitao se SDP-ovac.

‘Neka provjere tko je bio na misi nakon zabrane okupljanja’

Ostojić je na N1 televiziji rekao da je sve to iznio i policiji i ministru zdravstva Viliju Berošu, ali je reakcija izostala.

“Neka provjere ljude koji su bili na misi nakon zabrane okupljanja, tko je od tih osoba bio, dolazio i radio u Domu u Vukovarskoj. Ako neće mene pitati neka postupe na osnovu snimke ovog razgovora i ako ovo dođe do DORH-a moraju postupati. Moram podsjetiti da je 18 života izgubljeno, to je petina umrlih u Hrvatskoj”, poručio je.

Kaže i da nije normalno pustiti pune trajekte ljudi s Brača dok je situacija ondje ozbiljna.

“Odluka o karanteni se ne donosi na način da je najavljuješ”, rekao je.

‘Kada upozoravam na umrle, oni odgovaraju da veličam Tita’

Govoreći o parlamentarnim izborima koji bi mogli biti održani već na ljeto, Ostojić je kazao kako ga ne bi čudilo da Stožer za ona područja gdje HDZ ne dobija puno glasova proglasi karantenu ili stavi više ljudi u samoizolaciju. Odgovorio je i na optužbe iz HDZ-a.

“Kada ja upozoravam da je 18 ljudi umrlo u Domu oni odgovaraju da sam ja jugoslavenčina i da veličam Tita, to vam je HDZ”, odgovorio je na pitanje hoće li opet ustaše i partizani dominirati predizbornom kampanjom.

