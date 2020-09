OSTOJIĆ O ŠANSAMA ZA POBJEDU U SDP-u: ‘Pa ni Hajduk onda nikad više ne bi trebao igrati nogomet, s obzirom na to kad je zadnji puta bio prvak’

Osvrnuo se i na svoje protukandidate, ali i na sastanak Milanovića i Dodika

Jedan od kandidata za predsjednika SDP-a, Ranko Ostojić, govorio je o svojoj kandidaturi za N1. Otkrio je zašto je svoju kandidaturu predao nekoliko minuta prije isteka roka, zašto ga je naljutila “Neretvanska skupina” te tko je krivac za debakl na parlamentarnim izborima. Sebe opisuje kao osobu koja je spremna pomoći SDP-u da izađe iz krize, a ne kao nekoga tko gleda situaciju sa strane.

“Press konferencija koju je održao klan koji sebe naziva “Neretvanska skupina” u kojoj su navodno mladi gradonačelnici i načelnice, a predvodi ih čovjek stariji do mene, bila je povod. Podržavajući Peđu Grbina kroz mjesec dana prije toga u tom trenutku su poslali jasnu poruku: spremni smo za trgovinu, odustajemo od svog kandidata te i pobjedniku ćemo se staviti na raspolaganje. To u SDP-u ne smije biti praksa. Nemojte biti kao HNS, a to je da budete spremni biti žetončići i da ovo pretvorite u dioničko društvo. Svjestan sam svoje situacije, često me nazivaju gubitnikom, ali nitko ne nabraja koliko sam pobjeda imao. Za sebe smatram da je pobjeda da u ovom trenutku neću odustati i sa strane to gledati”, kazao je Ostojić za N1.

OSTOJIĆ O SVOJOJ KANDIDATURI ZA ŠEFA SDP-A: ‘Budimo drugari kao nekada, manjka nam drugarstva’

‘Ti isti su predviđali kraj Milanovićeve političke karijere, a onda slavili njegovu pobjedu’

SDP-ovac je kandidaturu za šefa stranke usporedio s nogometnim klubom Hajduk pa rekao: “Ako mislite da je robovanje rezultatu i da morate biti pobjednik jedino što postoji, onda bi mogli pogledati kako to izgleda s Hajdukom. Hajduk onda vjerojatno nikad više ne bi trebao igrati nogomet s obzirom na to kad je zadnji put bio prvak.”

Ostojić dodaje kako su isti ljudi predviđali kraj političke karijere aktualnog predsjednika Zorana Milanovića pa zatim slavili njegovu pobjedu. Naveo je da su isti oni koji su bili na slavlju Milanovićeve pobjede prije toga govorili da je “luzer” i da je na kraju političke utakmice.

“A danas imamo predsjednika kojeg je podržao SDP. Onda je trebalo odigrati treću utakmicu, za parlament, i u toj utakmici smo napravili takve katastrofalne greške, gdje su naši birači izgubili povjerenje da se ikad više možemo vratiti. Takvo nešto neću gledati sa strane”, rekao je.

RANKO OSTOJIĆ SLUŽBENO ULAZI U UTRKU ZA ŠEFA SDP-a: ‘Vjerujem u poštenu borbu’

Što ako izgubi?

Upitan očekuje li poraz na unutarstranačkim izborima jer svoju kandidaturu uspoređuje s Hajdukom koji je stalno u natjecanjima, ali nikako da osvoji ligu, Ostojić odgovara:

“Za mene je već dobitak i to što sam ušao u bitku i što drugi kandidati izbjegavaju sučeljavanje sa mnom. SDP je na dobitku jer brojka neće biti onako mizerna, samo jedna trećina članova ima pravo glasati, a vjerojatno bi se dogodilo da onda bar pola od njih ne izađe izbore i moj doprinos je barem da zaštitim dio demokratskog procesa kojeg bi trebali imati. Sramota je što smo isključili ljude koji bi trebali biti u prilici birati lidera opozicije.”

Zalaže se da članovi uredno plaćaju članarinu

Ranko Ostojić kaže da je rukovodstvo SDP-a ozbilo njegov zahtjev da se održi sučeljavanje kandidata na unutarstranačkim izborima. Samo jedna trećina članova moći će glasati na predstojećim unutarstranačkim izborima i to zbog neplaćanja članarine. SDP-ovac smatra da bi i ostalim članovima trebalo omogućiti to pravo.

“Zalažem se za to da članovi budu ravnopravni i da uredno plaćaju članarinu koja je određena. Kad evidencije nisu sređene i obavijesti nisu dobivali, onda reagirate. Samo je trebalo ukinuti ovu varijantu da član nema pravo glasa ako je dužan duže od šest mjeseci. Ovdje je prostor za manipulaciju ogroman. Neki su podmirili članarinu, eventualno čak i kupili glasove. Ako bude pobjednik izabran s 5000 glasova, pa koji je to legitimitet u stranci koja treba dati premijera i koja bi trebala osvojiti izbore?”, kaže on.

‘Pa nije valjda da se ne mogu boriti s Plenkovićem’

Na unutarstranačke izbore Ostojić izlazi s programom “Ulijevo” pa je pojasnio što to znači.

“U ovom trenutku sve što nam je sad potrebno piše u počecima našeg statuta. Aktivistički pristup platforme Možemo! srušio je ono što SDP nije radio. To je bila naša obveza. Nama ne treba restart nego reset-vraćanje na početne postavke, a piše u statutu koje su. Konkretna stvar koju sam ponudio jest da moramo imati vladu u sjeni, da se predsjednik ili predsjednica okruže ljudima koji znaju svoju tematiku tako da mogu parirati HDZ-ovim lažima. Platforma Možemo! je dobila sve naše glasače koji su bili razočarani jer nismo radili ono što bi SDP trebao. Kad kažem ulijevo, to znači prekid koketiranja s desnicom”, pojasnio je Ostojić.

Odgovarajući na pitanje vidi li se kao protivnik premijeru Andreju Plenkoviću, Ostojić kaže da nema nikakav problem s tim. Dodaje da predsjednik stranke mora biti spremat preuzeti premijersku poziciju.

“Pa nije valjda da se ne mogu boriti s Plenkovićem. Plenković je iznosio netočne podatke Bernardiću u kampanji, ali on na to nije znao ukazati”, komentirao je.

Komentirao svoje protukandidate

Ostojić je prokomentirao svoje protukandidate na izborima pa je tako rekao što misli o Peđi Grbinu, Željku Kolaru i Mireli Ahmetović.

“Peđu podržavam ga i u ovom trenutku, on je odličan SDP-ovac, ali fali mu jedna crta-šef. Ne možeš sebi dopustiti da oni koji su ti lažni prijatelji koja je spremna trgovati bude u timu. Spreman sam puknuti šakom od stol i riješiti stvar ako je to u interesu SDP-a.

Kolar je predstavnik predstavnik je one ekipe koja je upropastila SDP, to su njegovi glavni podržavatelji. Kolar je bio koordinator u trećoj izbornoj jedinicu, a ostvario je najgori rezultat u toj jedinici. Što se tiče Ahmetović, ona je hrabra, drčna i vrijedna žena koja se u ovom trenutku bori s četvero drugih kandidata i to na vrlo kvalitetan način. Nikoga nije vrijeđala niti je napustila principe SDP-a. Ne želim doći u situaciju da ne mogu surađivati s njom ili da ona ne može ona sa mnom i u tome je razlika između nje i Kolara”, kazao je Ostojić.

‘Plenković ne poštuje volju građana’

Ostojić se osvrnuo i na odluku Ustavnog suda koja kaže da su sve mjere koje je Nacionalni stožer civilne zaštite donio u skladu s Ustavom, osim zabrane rada nedjeljom. Kaže da se Ustavni sud pokazao kao političko tijelo “koje je donijelo političku odluku” i da “nisu uopće ulazili u meritum”. Prokomentirao je i stav premijera Plenkovića pa istaknuo da on ne poštuje volju građana.

“I ranije je svojom bahatošću vrijeđao sve one izabrane od naroda, dajući za pravo sebi da daje osobne ocjene umjesto da argumentirano odgovara na pitanje zastupnika. To pokazuje odnos vlade i parlamenta, ne poštuje volju birača”, komentirao je.

O sastanku Milanovića i Dodika

Ostojić se osvrnuo i na iznenadni sastanak predsjednika Milanovića i Milorada Dodika.

“Državnici se nekad nađu u situaciji da moraju donositi odluke da im se nije simpatično s nekim naći radi toga što postoji viši interes, ali treba se ograditi od toga. To fali u ovom trenutku. Milanovića ne bi spominjali da nema redovito izjave koje su na visini njegove funkcije”, kazao je.

‘Miševe u rupu, popove u crkvu, lopove u zatvor, radnike na odmor!’

Kandidat za šefa SDP-a je pojasnio svoju izjavu: “Miševe u rupu, popove u crkvu, lopove u zatvor, radnike na odmor!”.

“To je bio moj odgovor gospodinu koji me na radiju 101 nazvao Ostoja Ranković. Naravno, nije Ostoja Ranko bio u studiju. Onda je aludirao na priču o partiji i Titu, pa sam mu odgovorio rečenicom koja oslikava ovu situaciju, a to je da je stanje u kojemu su miševi zaista bili u rupi, u kojoj su popovi kao u drugim europskim državama u crkvi, da su radnici na odmoru, a lopovi naravno u zatvoru”, objasnio je Ranko Ostojić na N1.