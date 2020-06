OSTOJIĆ O PLENKOVIĆU: ‘Ne znam što se s njim događa, očito strah i panika’

Ostojić se osvrnuo na izostanak njegova prezimenjaka Ranka na listama što ostavlja dojam kao da se SDP odriče svojih veterana

Iako poznanica i kalkulacija više nema te je jasno tko se s kim bori i kome je osigurano mjesto u Saboru, danas je bilo burno u središnjici SDP-a. Što se točno dogodilo saznaje RTL u razgovoru s potpredsjednikom SDP-a Rajkom Ostojićem. Na početku razgovora, Ostojić se osvrnuo na izostanak njegova prezimenjaka Ranka na listama što ostavlja dojam kao da se SDP odriče svojih veterana.

“Žao mi je da nije na listi, on je naš prijatelj, naš drug. Bio je na listi na izborima za EU parlament, uslišali smo njegovu želju. Očito je sad došlo do šuma u komunikaciji. Premda Ranko Ostojić kaže da nisu najjači ljudi u 9. i 10. izbornoj jedinici na listama, ja se s njim ne bih složio. Naši najjači ljudi su na listama, u 9. i 10. su bivši ministri, Bauk i Grčić. Autor našeg programa. Žao mi je da nije na listi, ali to je njegov izbor”, kazao je Rajko Ostojić za RTL.

O Hajdukoviću, Mikulinu i Plenkoviću

Na pitanje novinara RTL-a je li tu riječ o obračunu iz prošlosti jer je Ostojić bio protukandidat Davoru Bernardiću, Rajko Ostojić odgovara: “Unatoč tome smo ga stavili na listu za EU parlament i sad je dobio mjesto koje preferencijalno može dobiti. Samo četiri osobe su bile protiv liste, ali su poručile da će raditi maksimalno za SDP.”

Na konstataciju da su koordinatori uvijek bili prvi na listama, osim Domagoja Hajdukovića koji tvrdi da je to bila njegova izričita želja, Ostojić odgovara da ni on nije bio nositelj. “To je skoro pa pravilo, 50 posto ne budu nositelji”, veli potpredsjednik SDP-a. Kada je u pitanju situacija s Hajdukovićem i Mikulinom, Ostojić kaže da SDP-u ta situacija neće štetiti. Ističe da je Hajduković rekao svoj stav i da će reći što se događalo te da će biti drugi na listi i da će dobiti izrazito velik broj preferencijalnih glasova.

Za kraj razgovora, novinar RTL-a je Ostojiću kazao da premijer Andrej Plenković kaže da se time treba više baviti pa ga je pitao kakva je to poruka.

“On bi htio uređivati DORH, HRT, sad bi i RTL te ostale medije. Ne znam što se događa s njim. Očito strah i panika zbog anketa, koje pokazuju da je SDP pobjednička stranka”, odgovorio je Rajko Ostojić.

