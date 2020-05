OSTOJIĆ O OTVARANJU GRANICA: ‘Potpuno su izgubili kompas, očito će reklama biti – zemlja bez kontrole, dođite da se spasi ponor’

‘Ako je primarno dva i pol mjeseca bilo da se zaštite građani, onda ih morate osigurati. Nisu sposobni zaustaviti nove tzv. nulte pacijente. Nova žarišta su vezana uz to. Nema način da ih se pregleda. Postoje minimalni testovi koji nisu toliko skupi, da barem to imamo, da nam se ne dogodi u želji da nam dođe što više turista, ne možemo se reklamirati da ne provjeravamo’

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić danas je gostovao na RTL Direktu ne bi li prokomentirao temu otvaranja granica, ali i splitskog Doma za starije u kojem je i njegova majka štićenica. Podsjetimo, ravnatelj doma je HDZ-ovac Ivan Škaričić koji na kraju, čini se, neće snositi posljedice za to što je 18 štićenika preminulo od koronavirusa. Inače, 54 štićenika su oboljela dok je 14 djelatnika zaraženo. Ostojić je dao izjavu DORH-u na temu događaja u domu.

“Ja o detaljima ne mogu govoriti. Izvidi su tajni. Ako 22. ožujka imate zahtjev za zaštitnom opremom, a Stožer koji je zadužen da tu osobu osigura, znači da je točno da ti ljudi nisu imali opremu da bi se brinuli o štićenicima na način na koji je to preporučeno”, kazao je Ostojić za RTL Direkt.

OVA ZEMLJA SE JAKO DOBRO NOSI S EPIDEMIJOM: +Ne vjerujemo da ćemo imati drugi val. Broj pada i nakon popuštanja mjera’

‘Ne mogu vjerovati da netko na taj slučaj može odmahnuti rukom’

Čak su 10 dana umirovljenici u domu bili bolesni prije nego je netko posumnjao da su zaraženi koronom. Da se prije nešto poduzelo, infekcija Covid-19 se ne bi toliko raširila.

“Ma stvar je vrlo jednostavna,. Tu večer ravnatelj te iste ustanove je sam izjavio da deset dana imaju simptome. Ja ne mogu vjerovati da netko može odmahnuti rukom. I da mu to nije bio dovoljan signal da reagira. Što se tiče informacije da je bolest u dom stigla s mise u Solinu, ona je bila prvu večer, odmah nakon noćne evakuacije, koja samo govori o tome koliko dugo je bilo odgađano. Vjerojatno su se bojali i tragičnog događaja da se dogodi u samom domu. Gospodin Beroš je sutradan rekao da je temperatura jedan od signala i kako je netko znao da će za to odgovarati. Mjesec dana kasnije priča se promijenila. Mi kao obitelj smo se držali uputa od 27. ožujka. Priča o tome da je to bilo u veljači, to je bila samo preporuka. A 27. ožujka je koronavirus bio u domu”, rekao je Ostojić.

O Škaričićevoj odgovornosti Ostojić nije htio govoriti, no kazao je da je DORH odbacio policijsko izvješće i da tu vjerojatno ima još toga za istražiti.

OBJAVLJENA SU NOVA PRAVILA ZA GRANICE: ‘Ako se svi budu držali mjera ne bi trebalo biti razloga za zabrinutost’

Zašto se propusti događaju u Splitu?

U splitskom KBC-u dogodio se veliki propust kada je došlo do zamjena identiteta pacijentica. Ostojić tu situaciju komentira ovako:

“Mi imamo situaciju da su bolnice, koje su važan segment, bile žarišta. Više od 500 medicinskih djelatnika je zaraženo. Imamo i slučaj Brača, a na kraju stigmatizirate otok. Kako se moglo dogoditi da se pacijent, koji je operiran, od koga se on zarazio. Nedostatak opreme. To je problem. Ne možete reći da je opća nestašica.”

Na pitanje zašto se ovo sve dogodilo u Splitu i je li ovo otkrivanje problema u sustavu, Ostojić odgovara da to traje dugo vremena i da se sada dolazi na politički dio.

“Ako vi stavite arheologa da rukovodi staračkim domom, prije toga je imao puno problema, onda danas vidite posljedice. Ni ravnateljica doma u Koprivnici, ni gospodin Julije Meštrović nisu članovi HDZ-a”, veli Ostojić.

KĆI ŽENE KOJA JE NAKON ZAMJENE IDENTITA U SPLITSKOM KBC-U GREŠKOM POKOPANA U BIH: ‘Ovo nam je šok, samo želimo u miru pokopati svoju majku’

Jesmo li prerano otvorili granice?

Sinoć je u RTL Direktu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da se granice otvaraju i da turisti mogu slobodno pristizati. Ostojić dvojbe nema i tvrdi da su s tim “potpuno izgubili kompas”.

“Očito će reklama za Hrvatsku biti – zemlja bez kontrole. Samo dođite da se spasi ponor koji se dogodio. Ako je primarno dva i pol mjeseca bilo da se zaštite građani, onda ih morate osigurati. Nisu sposobni zaustaviti nove tzv. nulte pacijente. Nova žarišta su vezana uz to. Nema način da ih se pregleda. Postoje minimalni testovi koji nisu toliko skupi, da barem to imamo, da nam se ne dogodi u želji da nam dođe što više turista, ne možemo se reklamirati da ne provjeravamo”, poručio je bivši SDP-ov ministar unutarnjih poslova na RTL Direktu.

Za kraj, Ostojić se osvrnuo na činjenicu da Hrvatska sasvim normalno pušta ljude iz zemalja EU-a, a Slovenci nas šalju u sedmodnevnu karantenu.

“Pogledajte samo situaciju da turisti i oni koji imaju poslovne sastanke mogu doći, 16 tisuća ljudi je u tzv. samoizolaciji, izmišljeni pojam, no to se na njih ne odnosi. Samo da se vrate turisti. Promašeni način rada Stožera”, kazao je Ranko Ostojić.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

OBJAVLJENI SU DETALJI O PRELASKU GRANICA: Ovo su razlozi i uvjeti pod kojima možete ući ili izaći iz zemlje