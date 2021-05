OSTOJIĆ O KUKASTOM KRIŽU NA POLJUDU: ‘Meni bi se ruka osušila da sam sudjelovao u tako nečem. Ajde da je zvijezda’

‘Slučaj svastike na Poljudu je odavno trebao biti riješen, policajci koji su rješavali slučaj kasnije su unaprijeđeni’

SDP-ovac Ranko Ostojić, ujedno kandidat za splitsko-dalmatinskog župana, na N1 je govorio o predstojećim lokalnim izborima. Ostojić veli da kampanje nema zbog pandemijskih uvjeta u kojima se nalazimo. Rekao je da zbog toga kandidati ne dobivaju priliku da predstave program pa je istaknuo da je to problem njegove županije.

“Činjenica je da sam predsjednik županijske organizacije i mislim da je moja odgovornost da budem i kandidat bez obzira na to pobijedim li i ne. Nije sve u pobjedi. Tko se ne usudi na neuspjeh neće doživjeti ni uspjeh. To su bile Kennedyjeve riječi. Trebalo bi se dogoditi čudo da se promjene tri decenije HDZ-ove vlasti u županiji”, kazao je Ostojić za N1.

O županu Bobanu: ‘Podmetanje požara je ozbiljna stvar’

Ostojić se osvrnuo na sadašnjeg HDZ-ova župana Blaženka Bobana i na njegovo priznanje o tome da je podmetnuo požar prije nekoliko godina za vrijeme snimanja filma na području županije.

“Onaj tko je dosad vodio županiju niti je riješio pitanje otpada, ni primorske koncesije, spomenut ću i zdravstveni sustava da možemo biti sretni kada imamo toplu vodu u bolnici. Ja sam bio potpredsjednik Vlade, ministar MUP-a, četiri puta izabran u parlament, a kod Bobana imate situaciju da se on nada da je otišlo u zastaru. Nije posao policije da govori da je nešto ušlo u zastaru. Ne možete doći do situacije kada netko podmetne požar da stavite u pravnu kvalifikaciju da je to uništavanje tuđe stvari.

Ti ljudi su došli u Hrvatsku, platili su ozbiljne novce i onda se pojavi osoba, koja opet želi biti župan, koja sama kaže da je podmetnula požar jer mu se ne sviđa scenarij. Policija nije ta koja utvrđuje je li nešto u zastari. Vjerojatno bi Boban razmislio bi li se hvalio s time. Podmetanje požara je ozbiljna stvar. Ne radi se samo o pet maslina, oni su morali otići. Opće ne znam što mu je bilo da priznaje”, komentirao je SDP-ovac.

Komentirao svastiku na Poljudu

“Slučaj svastike na Poljudu je odavno trebao biti riješen. Policajci koji su rješavali slučaj kasnije su unaprijeđeni. U raznim varijantama, mi kriminalca koji je pobjegao iz zemlje trebamo uzimati kao meritornog. Podneseni su kazneni prijedlozi. Meni bi se ruka osušila da sam tako nešto napravio i u tome sudjelovao. ‘Ajde da je zvijezda, ali svastika, nacistički znak. Zašto je stadion bio prazan? Razlog su bili nacistički pozdravi u Osijeku i UEFA nas je kaznila i onaj tko nije bio zadovoljan time je imao razlog to napraviti.

Mi smo u situaciji da trećina srednjoškolaca ne zna da je NDH bila fašistička tvorevina. Nemaju pojma o povijesti, nemaju priliku učiti o nečemu što je sramota za povijest. Ugledajmo se na Njemačku i Austriju, mene zanima hoće li netko od naših fašista otići u Bleiburg i dignuti desnicu. Mislim da neće. Nema više tih hrabrih koji će u inozemstvu napraviti ono za što su u Hrvatskoj nekažnjeni”, rekao je Ostojić za N1.

Za kraj se ponovno osvrnuo na lokalne izbore pa rekao da je SDP velika stranka i da je važno izaći na izbore “iako bi bilo puno lagodnije ne izlaziti”.