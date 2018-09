OSTOJIĆ O CURENJU INFORMACIJA S NAJVIŠIH INSTANCI: ‘Zna se da kum nije dugme’

Poznati SDP-ovac Ranko Ostojić ustvrdio je kako korištenje privatnih veza može biti iskorišteno za prodaju informacija i kako je to nešto najopasnije za sigurnosni sustav

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić zatražio je očitovanje od nadležnih kako je u aferi SMS došlo do curenja podataka u medije.

“Interesira nas kao odbor i tražimo podatke kako je moguće da se takvo što dogodi i tko je odgovoran za curenje informacija, koje se nažalost nisu prvi put dogodile. Padaju vrlo važne istrage protiv vrlo moćnih ljudi, koji očito imaju jake kumove, a zna se da kum nije dugme. Taj dio priče mislim da je vrlo važan, tko je taj tko može utjecati na takve istrage i takve situacije”, izjavio je Ranko Ostojić, piše N1, i podsjetio je da je do curenja informacija došlo i ranije i da je tada odbor išao u izravan nadzor u OTC.

‘Kad padaju mjere, to je nešto što je vrlo opasno za nacionalnu sigurnost’

“Ovdje sada imamo puno goru situaciju, a to je da vozač jednog ministra eventualno nešto dojavljuje. Ja ne mogu govoriti o detaljima jer ih ne znam, mogu samo reći o onome što sam pročitao u medijima. Ali u svakom slučaju kad padaju mjere, to je nešto što je vrlo opasno za nacionalnu sigurnost. Nažalost, vraćamo se u vremena koja smo zaboravili. Nakon što smo imali ozbiljne pohvale za kvalitetan rad SOA-e i sigurnosnog sustava, sada smo opet u situaciju da korištenje očito privatnih veza može biti iskorišteno za prodaju informacije, to je nešto što je najopasnije za sigurnosni sustav”, kazao je Ostojić, piše N1.