OSTOJIĆ CINIČNO POHVALIO REFORMU POLICIJE: ‘Božinović će napokon iz skladišta izvući nešto što je napravljeno prije 6 godina’

Bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić sarkastično je pozdravio reformu policije koju je najavio sadašnji ministar Davor Božinović rekavši kako u njoj nema ničeg novog i da je najlakše nastaviti tamo gdje su drugi stali

Predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ranko Ostojić rekao je u utorak da u najavljenoj reformi policije nema “ništa novo” pozdravivši što će ministar unutarnjih poslova Davor Božinović “napokon iz skladišta izvući nešto što je prije šest godina napravljeno”. “Radi se o kolosalnoj reformi koja je prema njegovim izjavama svedena na kameru koja će snimati policijsko postupanje i na osobne iskaznice”, komentirao je Ranko Ostojić, bivši ministar unutarnjih poslova u Vladi Zorana Milanovića.

Osobna iskaznica nije policijski posao

Ustvrdio je da je problem kod ministra Božinovića taj da je “ili loše brifiran ili loše informiran ili laže”. Poručio je i da neće dozvoliti “neistine da si ogolio policiju ili da nisi sa svoje strane radio najbolje u interesu građana”. “Pozdravljam to što će Božinović napokon iz skladišta izvući nešto što je prije šest godina napravljeno, cijela infrastruktura napravljena, svi softveri koji mogu pratiti policijsko postupanje. Tada će biti sigurniji građani, ali i policajci da neće biti u problemu oko zakonitosti postupanja”, rekao je Ostojić, ističući da u najavljenoj reformi “apsolutno ništa nije novo”.

“Čip na osobnoj iskaznici u njega možete staviti što god hoćete, to radi firma AKD. Preduvjet su baze koje su osigurane kroz davno završene i napravljene projekte. Tu ne vidim nikakvu reformu, pogotovo policije”, rekao je. Poručio je i da osobna iskaznica ne pripada u policijski dio posla već upravni, “a tko će ih distribuirati i kako ćete doći do njih, nije apsolutno nikakva reforma”.

Šest godina u skladištima

Što se tiče kamere za postupanje, Ostojić je rekao da prije šest godina MUP nije samo nabavio kamere za policijsko postupanje za 200 službenika, već i pripremo i svu drugu infrastrukturu koja ide uz to. Vezano za to što se kamere prikazuje kao zastarjele, poručio je da je “naravno zastarjelo ono što ste 2016. uskladištili i bilo bi suludo govoriti u ovom trenutku da se radi o najboljim uređajima”. Na optužbe da SDP nije povukao sredstva iz EU fondova, istaknuo je da u izvješću o primopredaji vlasti sve piše te ustvrdio da “ministar Božinović to nije sposoban pogledati i pročitati”.

“Svi otoci na plavoj granici opremljeni su radarskim sustavima za nadzor Jadrana. Nacionalni pomorski centar napravljen je upravo u vrijeme Milanovićeve vlade, kao i mobilna zapovjedna vozila, mobilni šalterski kombiji, sustav e-policija, AVL sustav-automatsko praćenje vozila, pet operativno-komunikacijskih centara potpuno je opremljeno”, nabrajao je Ostojić.

‘Nisam se slikao kao Božinović’

Naveo je i da su jedini helikopteri koji su nabavljeni u Hrvatskoj, nabavljeni u vrijeme dok je on bio ministar. “Kada netko kaže da ste samo ostavili dvogled za zaštitu granice onda je to sramotna laž”, poručio je. Rekao je i da je suludo 2020. pitati nekoga tko je bio do 2015. na poziciji zašto nije iskoristio sredstva koja su bila na raspolaganju za vrijeme u kojem niste ministar. Podsjetio je da je 6200 graničnih policijskih službenika bilo uvjet za ulazak u EU prije 1. srpnja 2013., a kasnije se, kaže, HDZ s time hvalio na plakatima kako ima 6500 graničnih policijskih službenika.

“Ne možete imati sigurnost i povjerenje u nekoga tko na taj način bezlično iznosi neistine, podcjenjuje sve napore koje su radili policijski službenici i ljudi koji su određivali što napraviti”, komentirao je Ostojić. “Nisam se slikao kao Božinović, odlazi na ta mjesta, ispred svakog vozila se nacrtao, vjerojatno bi slika bila drugačija”, ustvrdio je.

