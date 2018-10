OSTOJIĆ: ‘Brkićevi ljudi ne razumiju zakon’; BRKIĆEVE PRISTAŠE: ‘Ostojić bi procesuirao ovu priču da je bilo išta od toga’

Milijan Brkić je, navodno, odavao tajne o policijskim istragama kriminalcima i prostitutkama

Digla se velika prašina nakon što je Nacional objavio iskaze svjedoka i dokumente koji izravno inkriminiraju Milijana Brkića da je još 2011. kriminalcima i prostitutkama osobno odavao tajne o policijskim istragama.

Naačelnik PNUSKOK-a iz Rijeke tvrdio je u policijskim izvješćima iz 2011. godine da je Milijan Brkić, tada zamjenik Glavnog ravnatelja policije, odavao informacije organizatorima prostitucije.

ŠEF KRIM-POLICIJE KOJEM SU POSLALI POLICIJSKI DOSJE O BRKIĆU: ‘Dostavljani su mi milijuni raznih dokumenata’

NACIONAL RAZOTKRIVA: Milijan Brkić osobno odao tajnu policijsku istragu o kriminalcima i prostitutkama!?

BRKIĆ KRIMINALCIMA ODAVAO PODATKE ISTRAGE: U lancu prostitucije bila je politička i društvena krema, sve je zataškano

Brkićevi ljudi opovrgavaju navode kao laži

Međutim, 24sata je razgovarao s ljudima bliskim Brkiću koji tvrde da je sve to laž, jer bi, prema njima, za to znao SDP-ovac i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić i sigurno iskoristio takvu informaciju.

Ostojić je na to odgovorio da nije njegov posao miješati se u policijske izvide i državnoodvjetničke odluke.

“Radi se o policijsko-državnoodvjetničkoj stvari iz vremena prije nego sam ja postao ministar. Kako sam ja uporno branio zakonsku odredbu da se ministar ne smije miješati u policijske izvide i državnoodvjetničke odluke, onda to ne mogu ni komentirati. To nije moj posao. Razlika je da ljudi Milijana Brkića to ne znaju i ne mogu razumjeti da se mora postupati po zakonu”, rekao Ostojić.

Ostojić je mogao procesuirati priču protiv Brkića

S obzirom da afera nakon objave policijskog izvješća nije imala nikakvog učinka, Brkićeve pristaše smatraju da nije odavao nikakve tajne.

“Zašto DORH nije ništa pokrenuo još 2012. godine ako je to istina? I drug Ostojić bi sigurno procesuirao ovu priču protiv Brkića da je bilo išta od toga”, rekao je izvor blizak Brkiću za 24sata.