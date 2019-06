OSTOJIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Osuda nasilja u Supetru od strane premijera i ministara jednaka je kvaliteti dvoslojnog WC papira’

Saborski zastupnik i bivši ministar unutarnjih poslova komentirao je posljednje nemile događaje

Tijekom slobodnih govora u Saboru, SDP-ovac Ranko Ostojić (SDP) oštro je osudio napad na sezonske radnike koji se ovoga vikenda dogodio u Supetru. Osim toga, dotaknuo se i slučaja iz Kastva, gdje je SDSS-ovac Radoje Petković preminuo nakon premlaćivanja, prenosi N1.

“Ti događaji govore da oni koji bi trebali radit svoj posao to ne rade. Žalosno je da djevojka iz Varaždina mora od batina braniti svoje kolege, vatrogasac Tomo isto tako postaje simobol one većine u Hrvatskoj tihih ljudi koji su spremni obraniti od nasilja i napada onih koji u jatu napadaju one koji im se ne sviđaju. A kada čujete osudu tog događaja od strane premijera, ministra unutarnjih poslova i pravosuđa, ta osuda je jednaka kvaliteti dvoslojnog WC papira”, rekao je Ostojić.

Protiv lezilebovića

Dodao je kako je očito da i dalje u Hrvatskoj žive ljudi koji bi krenuli u obračun s nekim samo zato što im se ne sviđa ili zato što je možda druge nacionalnosti. Umjesto toga, napomenuo je Ostojić, Hrvatska treba biti zemlja u kojoj bi trebali biti dobri domaćini i u kojoj se nitko ne bi trebao bojati.

“Treba nam biti normalno da možeš slobodno hodati, raditi. Za razliku od onih lezilebovića koji su cipelarili ljude, to su ljudi koji su došli raditi. Bez obzira na to koje su nacije, došli su raditi. Hoćemo li napokon prestati sa situacijom da to toleriramo? Hoće li država napokon krenuti u to da ne bude donesena mjera ‘150 metara udaljeni’, nego da se napokon stvar riješi onako kako je to potrebno”, kaže Ostojić.

Saboru i Vladi sve normalno

Upozorio je i na reakcije vladajućih struktura u oba slučaja te istaknuo da, ako je ovo prihvatljivo Saboru i Vladi, mora nam biti jasno što će se ubuduće događati.

“Pitanje je dana kada neki odavde, ili vi, ili vaša djeca budu žrtve, a onda je pitanje i tko će ih braniti. Želim poslati poruku da će najskuplju cijenu platiti upravo Hrvatska. Ne samo radi turizma ili ekonomskog interesa, nego iz puno važnijih razloga. Najvažnije je pitanje je li ovo zemlja koja se poznaje po nasilju ili je ovo mirna zemlja, zemlja sigurnosti, ili smo zemlja u kojoj je nasilje najnormalnija pojava?” zaključio je Ostojić.