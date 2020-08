OŠTEĆENJA U POTRESU JOŠ NISU SANIRANA: Učenici iz 13 zagrebačkih škola ići će na nastavu u druge objekte

U tijeku su, ujedno, radovi na još 82 objekta, od čega bi njih 69 trebalo biti spremno za početak nove školske godine

Oko 6500 djece u Zagrebu neće prvi dan nove školske godine provesti u matičnoj školi zbog oštećenja koja su nastala u potresu, piše u srijedu Jutarnji list.

Nakon potresa utvrđena je šteta na 175 gradskih škola i vrtića, od čega je do danas obnovljen 91 objekt. U tijeku su, ujedno, radovi na još 82 objekta, od čega bi njih 69 trebalo biti spremno za početak nove školske godine. No 12 škola, od čega 5 osnovnih i 7 srednjih, jako je stradalo u potresu zbog čega nisu sigurne za boravak djece tako da će učenici iz tih škola nastavu pohađati u drugim školama koje su do sada imale organiziranu jednosmjensku nastavu.

KAKO ĆE IZGLEDATI NOVA ‘KORONA ŠKOLSKA GODINA’? Novi ministar obrazovanja mora odabrati između tri izgledna scenarija

Na popisu oštećenih škola su OŠ Bukovac, OŠ Petra Zrinskog, OŠ dr. Ivana Merza, OŠ Miroslava Krleže te OŠ Vugrovec, odnosno PŠ Kašina.

Među srednjim školama teško su stradale Gornjogradska gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog, Prva ekonomska škola, Hotelijersko-turistička škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Škola za klasični balet te Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje.

Neke će biti obnovljene do 1. rujna 2021.

Uz to u tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Ksavera Šandora Đalskog, tako da će, sveukupno, učenici iz 13 zagrebačkih škola nastavu pohađati na drugim lokacijama.

Deset od navedenih škola trebalo bi biti obnovljeno do 1. rujna 2021. dok će obnova OŠ Bukovac trajati četiri godine. Očekuje se da će Gornjogradska gimnazija te Škola primijenjene umjetnosti i dizajna ponovo u pogonu biti tek na početku iduće školske godine.

Neki učenici osnovnih škola će morati ići u druge kvartove na nastavu, zbog čega je Grad organizirao prijevoz za 1923 učenika, no još nije poznato kako će, zbog epidemioloških mjera, izgledati raspored sjedenja u autobusima, piše u srijedu Jutarnji list.