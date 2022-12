Vrhovni sud donio je odluku o slučaju 'Švicarac', ali ne onako kako je očekivalo 55 tisuća građana, javlja RTL Danas. Nema obeštećenja u slučaju "švicarac", ali na Vrhovnom sudu s 13 glasova sudaca zaključeno je da potrošači imaju pravo na vraćanje preplaćenih kamata.

Odluka da oštećeni imaju pravo na zatezne kamate, ali ne i obeštećenje, nije pravna, već politička, poručuju u udruzi Franak. Sud je, kažu, učinio pravni zločin.

"To je presuda protiv hrvatskih građana, to je presuda u korist banaka lopova, to je presuda kojom se bankama daje ustvari sve", govori koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak, Goran Aleksić.

Oštećeni su se nadali da će nakon presude moći utjerati ukupno 3 milijarde "preplaćenih" eura, no prema prvim procjenama ovim rješenjem dobit će 20-ak posto od tog iznosa, neki i manje, upozorava Aleksić.

Duboko razočarani

"Nisam dobio niti razliku glavnica, niti preplaćene kamate, niti preplaćeni tečaj niti pripadajuće zatezne kamate. To je zločinačko rješenje u korist banaka. Rješenje koje se nadam neće proći evidenciju Vrhovnog suda", ističe.

I Iva Tadić koja je kredit u "švicarcima" digla 2005. razočarana je odlukom. Prema vještačenju konverziju je preplatila 100-tinjak tisuća kuna, no taj novac po ovoj odluci može zaboraviti.

"Ja sam žalosna i tužna što se odgađalo s takvim ishodom i što je on negativan, nepovoljan za nas i ne znam što da poručim osim što sam duboko razočarana sa svime ovim što su suci na Vrhovnom sudu izglasali", govori.

Oštećeni su uvjereni da ovo nije kraj. "Mi smo svi veliki borci i ja vjerujem da ćemo svi ići u nekakvu pravnu bitku jer znamo da smo oštećeni i znamo da pravda nije zadovoljena", zaključuje Tadić.