Da bi zauzeli najbolja mjesta na plaži, česta praksa kupača je ostavljanje ručnika i ležaljki rano ujutro ili, čak, dan ranije. To više ne prolazi svugdje, a u Španjolskoj se za takav "potez" plaća kazna - minimalno 300 eura, piše Danas.hr. Na Pagu, u općini Kolan, neki dan skupili su pun kamion rekvizita i svima poručili da se tako ne ponašaju. Slično je i u Baškoj na Krku, tamo za ostavljanje ručnika prijete ogromnim kaznama.

A kako "rezervacija" mjesta na plaži otprilike funkcionira? Jednostavno je - ako ostavite ručnik ili šator na plaži pa ga pričvrstite kamenčićima znači da je to mjesto rezervirano. Turist Tomislav iz susjedne Bosne i Hercegovine priznao je da i on to radi, ali da nije znao da se negdje drugo za to plaćaju i kazne. Novčane kazne nisu baš tako bezazlene. Moguće je da ćete platiti kaznu od 300 do 3000 eura, a na jugu Španjolske svakodnevno se vode borbe s tim. Ako ostavite ručnik ili šator na plaži, tamo onda morate i biti.

Takva "politika" već dugo provodi se i na Baškoj na Krku. Ako rastegnete i ostavite ručnik i nema vas tamo, a to znači da ste si rezervirali mjesto - komunalni redari pokupit će ručnik i odnijeti u obližnje skladište. Možete ga doći pokupiti, a oni koji ne dođu smatra se da im ti ručnici ne trebaju.

'Jednostavno to moraš napraviti'

Na tablama, naime, stoji napisano da za takav potez možete platiti kaznu od 130 eura, no u Baškoj je to samo blef jer mnoge kupače ne zanima to što će ostati bez ručnika, ležaljke ili šatora. Ali, načelnik Općine Baška Toni Juranić rekao je, ako bude potrebno, da će uvesti kazne kao i u Španjolskoj.

"Nekakve kaznene odredbe uvijek izbjegavamo uvrštavati, odnosno primjenjivati, s obzirom na to da je to jedna nepopularna mjera. Ali, ako se treba to je krajnja mjera", objasnio je Juranić. Dio kupača glasao bi za takvu mjeru.

Kevin iz Njemačke kaže da s djecom i torbama zna tražiti mjesto i po pola sata. Đurđica iz Voćina dala je prijedlog - "ako već trebaš, dođi ranije i budi tu do kad trebaš i onda idemo dalje".

"Kada dođete ovdje i sami morate to napraviti, jer inače nećete imati mjesto na plaži", rekla je Linda iz Švedske koja kaže da brojni kupači znaju ostaviti ručnike i u 7 ujutro. Šatori su postali neizostavni dio svake obitelji, a na Baškoj razmišljaju i o toj zabrani. Raspravit će tu temu 8. kolovoza.

"Nekad smo imali samo ručnik kad smo dolazili na plažu. Danas imamo kojekakve rekvizite - napuhance, male šatorčiće, sjenila", kazao je načelnik Baške na Krku.

U Španjolskoj se plaćaju kazne za "rezervaciju" mjesta, a na talijanskim obala plaća se ulaz na plažu kako bi se ograničio broj ljudi. Svatko tko dođe ima pravo na svojih šest kvadrata, no Tomislavu je svejedno draže boriti se za svoje mjesto.

"Tko prvi mladenki, njegova mladenka", poručio je Tomislav. Još se čeka što će učiniti Hrvatska.

