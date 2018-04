OSTAVIO BEBU SAMU U AUTU? ‘Mislim da je otac bio na kavi, kad se vratio počeo je vikati i rekao nam da odje**** od njegovog sina’

Skupina građana jučer se okupila oko automobila u kojom je bila beba.

Splitska policija jučer je zaprimila dojavu jednog građanina koji je na parkiralištu na Zvončacu zapazio bebu u zatvorenom automobilu. ‘Šetao sam preko parka na Zvončacu i na povratku kući kroz staklo primijetio bebu u automobilu. Nisam mogao vjerovati da je nekome palo na pamet ostaviti tako maleno dijete bez nadzora, pa makar i na kratko. Stajao sam neko vrijeme pokraj automobila misleći da će se netko pojaviti, ali ništa se nije događalo’, ispričao je Splićanin za Vijesti.hr.

U Splitu je tada bilo oko 20 stupnjeva što znači da je u automobilu moglo biti i oko 30 stupnjeva. Oko automobila se uskoro okupilo desetak građana, a u međuvremenu se pojavio i djetetov otac koji je počeo vikati na okupljene.

‘Kad nas je muškarac vidio počeo je vikati i psovati govoreći kako on nije kriminalac i da odj****o od njegovog sina. Bio je jako bahat, a mislim da je bio u obližnjem kafiću uz more na kavi. Zvončac je inače omiljena vikend destinacija za odmor. Ne znam koliko je to sve skupa moglo to trajati, ali do automobila nije došetao zabrinuto ili u brzom hodu. Uostalom radilo se o nedjelji poslijepodne. Teško je da je obavljao išta službeno’, kaže čovjek koji je uočio dijete na parkiralištu.



Policija na parkiralištu više nije zatekla ni oca ni dijete zbog čega nisu mogli napraviti ni zapisnik.

‘Trebamo istražiti cijeli slučaj i vidjeti ima li potrebe za postupanjem tj. prijavom nadležnim tijelima. Ovdje se prvenstveno radi o zaštiti i integritetu djeteta. Mogu samo kazati da imamo sve potrebne informacije’, kažu iz PU splitsko-dalmatinske.