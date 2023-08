Obitelj čeških turista u ponedjeljak je u Zadru ostavila dvoje djece, stare osam i tri godine, u autu i otišla u šoping. Prolaznici su se okupili i brzo zvali policiju i Hitnu. Roditelji se nisu vraćali čak 45 minuta, a mlađe dijete je spavalo. Srećom, pokazalo se da je intervencija Hitne bila nepotrebna, pokazalo se da su oboje djece dobrog stanja, a vrata su bila otključana. No kada su roditelji konačno pronađeni, majka je čak bila iznimno neugodna prema djelatnicima Hitne.

Uprskos svemu, roditelji neće biti kažnjeni, a službenica za mladež u Policijskoj upravi zadarskoj Ljiljana Gašperov Dujmović za RTL je objasnila i zašto.

Ostavili otključana vrata

"Dolaskom policije pred trgovački centar, razgovarali su sa svjedocima i djelatnicima Hitne medicinske pomoći koja je utvrdila da su djeca u dobrom zdravstvenom stanju i da mi životi nisu ugroženi. Prikupljanjem obavijesti od svjedoka, saznali su da je prozor na lijevoj strani vozila bio dijelom otvoren i da su vrata bila zaključana. Prema iskazu djeteta, s kojim se obavio obavijesni razgovor uz prisustvo psihologinje Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zadru, dijete je reklo da su roditelji ostavili sva četvera vrata otvorena, a da je on zatvorio vrata zato što je smetalo automobilima koji su dolazili i koji su bili parkirani", rekla je Ljiljana Gašperov Dujmović koja dodaje da je policija procijenila kako nije bilo elemenata kaznenog djela, prenosi Danas.hr.

Prijetio bi im zatvor od 3 do 15 godina

No da su vrata bila zaključana i životi dječaka ugroženi, roditelje bi čekala prijava.

"Sigurno bi roditelji bili počinitelji kaznenog djela zbog povrede djetetovih prava. Roditelj posvajatelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje prava djeteta, odnosno ne brine se o njemu, ugrožava njegovo zdravlje, kažnjava se zatvorom do tri godine. U slučaju teške tjelesne ozljede, odnosno povrede djetetovih prava, takve osobe mogu kazniti zavorom od jedne do osam godina. Ako je posljedica tragična onda je to zatvor od 3 do 15 godina", rekla je službenica za mladež.

Reagirati bez odgode

Ovoga puta, reakcija policije i hitne se srećom pokazala nepotrebna, no apelira na roditelje i sve ostale građane da kod ovakvih situacija reagiraju bez odgode.

"Ako primijetite da je dijete ostalo i zatvorenom automobilu, obavezno nazovite policiju ili Hitnu pomoć na brojeve 112, 192 ili 194. Reagirajte, pa makar roditelji skoknuli u kiosk i vratili se za minut ili dva. Roditelji ponekad ostave dijete misleći da će se brzo vratiti, pa se zanesu, baš kao jučer", rekla je Ljiljana Gašperov Dujmović.